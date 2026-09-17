Súlyos végtagsérüléssel vitték kórházba a Zuglóban elgázolt kislányt, a polgármester egyeztetést kezdeményez a BKK-val

Zugló;busz;gázolás;BKK;Rózsa András;

2026-09-17 13:59:00 CEST

Rózsa András elő is állt javaslatával az útkereszteződés biztonságosabbá tétele érdekében.

Mint előzőleg lapunk is megírta, súlyos baleset történt szerda délután 4 óra után Zuglóban: egy kislány kerékpárral ütközött egy kanyarodó autóbusszal, amelynek hátsó kereke áthajtott a gyermek egyik lábán. A baleset a Fogarasi út és a Vezér utca csomópontjában történt, ahol korábban is előfordultak súlyos balesetek.

Az Országos Mentőszolgálat a Telex megkeresésére úgy tájékoztatott:

„A mentőszolgálathoz érkezett riasztás a balesetről, melynek helyszínéről egy gyermeket súlyos végtagsérüléssel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba.”

A baleset körülményeit a rendőrség is vizsgálja.

Az esetről Rózsa András, a kerület momentumos polgármestere is posztolt a Facebookon. „Egy kanyarodó 144-es busz elütött egy kerékpárral közlekedő kislányt, aki súlyosan megsérült. Mielőbbi és teljes felépülést kívánok neki, a családjának pedig sok erőt kívánok ebben a nehéz helyzetben” – írta, szintén felidézve, hogy ebben a kereszteződésben sajnos már korábban is történt súlyos, illetve halálos kimenetelű buszos gázolás is az elmúlt években.

„Azonnali egyeztetést kezdeményezek a BKK-val, hogy milyen forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági intézkedésekkel lehet megelőzni a hasonló baleseteket. Többek között azt fogom javasolni, hogy a kereszteződésbe holttérfigyelő tükröket helyezzenek ki, amelyek segíthetik a buszvezetőket abban, hogy kanyarodás közben jobban lássák a kerékpárosokat és a gyalogosokat” – tájékoztatott Rózsa András, hozzátéve, szükség esetén ennek anyagi terheit is vállalják, a közlekedésbiztonság nem lehet pénz kérdése.