Borbély Balázs: Higgadtság, türelem és kontroll kellett az FTC bravúrgyőzelméhez Glasgow-ban

Ferencváros;Labdarúgó Európa Liga;

2026-09-18 12:58:00 CEST

Borbély Balázs vezetőedző szerint a Ferencváros annak köszönhette barvúros 3-1-es győzelmét a Celtic Glasgow vendégeként a labdarúgó Európa-liga nyitókörében, hogy csapata felszabadultan és nagy önbizalommal futballozott.

„Örülök, hogy a játékosok ilyen magabiztossággal játszottak, ráadásul ilyen erős ellenféllel szemben. Nem akartunk nagyon mélyre húzódni, mert az öngyilkosság lett volna a rivális életveszélyes szélsői miatt. Támadásban az volt a terv, hogy kihasználjuk a saját jó formában lévő szélsőinket, ezáltal minél több egy az egy, illetve kettő a kettő elleni párharcot alakítsunk ki” – idézte a távirati iroda a győztes taktikáról a bajnok Győrtől nyáron érkezett szakembert.

Nem akartak visszahúzódni – a legjobbkor jöttek a gólok

Borbély elárulta, hogy az első félidőben nem volt elégedett a jobb oldali védekezéssel, ezt azonban a szünetben sikerült orvosolni, amikor Osváth Attila váltotta Nagy Olivért. A 46 éves tréner szerint kulcsfontosságú volt az is, hogy együttese a lehető legjobb pillanatokban szerezte a góljait, különösen a másodikat, közvetlenül a szünet előtt, majd a harmadikat, közvetlenül a fordulás után.

„A leglátványosabb a harmadik gól volt, de nem szeretnék különbséget tenni köztük, mert nagyon szépeket rúgtunk, és nagyon jókor. A mérkőzés legjobbját is nehéz lenne megnevezni, mert több kiemelkedő teljesítmény is volt.

Említhetném a szélsőket, Arzanit és Yusufot, de akár Bagit, a hatalmas munkát végző és gólt is szerző Zachariassent, de a belső középpályásaink, Corbu és Nagy Ádám is 13 kilométer felett futottak.



Ez egy nagyon komplett teljesítmény volt” – fogalmazott az MTI-nek Borbély. Külön is kitért Arzanira, aki nagyon várta a Celtic elleni találkozót, hiszen korábbi klubja otthonában léphetett pályára. A Ferencváros ausztrál szélsője ráadásul meg is mutatta, milyen minőséget képvisel, Borbély szerint pedig „a góllal csak megkoronázta a teljesítményét”.

Dibusz helyett Varga a kapuban, Bagi debütált

A kezdőcsapat összeállításáról a vezetőedző elmondta, hogy Dibusz Dénes kisebb sérülése miatt nem akart kockáztatni, ugyanakkor a keret minden tagjának szeretne lehetőséget adni az európai porondon is, ezért Varga Ádám védett Glasgow-ban. Az első európai kupameccsét játszó Bagi Ádám teljesítményét szintén jónak látta: a saját nevelésű csatár, mint fogalmazott, élt a lehetőséggel, ráadásul a magyarszabályhoz szükséges perceket is gyűjtheti.

Borbély szerint a Celtic által diktált tempó ellenére játékosai végig képesek voltak megőrizni a higgadtságukat. „Arra a higgadtságra és türelemre, melyet a pályán látunk, egyrészt párbeszédekkel, másrészt videókkal készítjük fel a játékosokat, akik így tudják, mi vár rájuk. Az igazi kontrollt viszont a felszabadult, önbizalommal teli játék jelentette” – mondta.

O'Neill csalódott a Celtic élén

A Celtic vezetőedzője, Martin O’Neill csalódottan értékelte a találkozót. Az északír szakember szerint csapata bátran kezdett, és számos lehetőséget alakított ki, mégis a Ferencváros szerezte meg a vezetést az első kísérletéből. A Celtic ugyan még a szünet előtt egyenlíteni tudott, de O’Neill szerint a második és harmadik gól a lehető legrosszabb pillanatban érkezett.

„Azt hiszem, a rivális az első kísérletéből szerzett vezetést. Ennek ellenére jól reagáltunk, sikerült is egyenlíteni a szünet előtt, de megviselte a csapatot, hogy a lehető legrosszabb pillanatokban kaptuk a második és harmadik gólt.

Hiába beszéltük meg a változtatásokat a szünetben, a harmadik gól mindent eldöntött. A hátralévő időben támadtunk becsülettel, de ezúttal nem jártunk sikerrel” – mondta.

A győzelmével hatodik helyen álló Ferencváros az október 15-i második fordulóban a cseh Viktoria Plzent fogadja. A cseh együttes 3-0-s vereséggel rajtolt a belga Union Saint-Gilloise ellen.