Hatalmas FTC-siker Glasgow-ban

labdarúgás;Európa-liga;győzelem;Ferencvárosi Torna Club;Celtic Glasgow;alapszakasz;

2026-09-18 06:55:00 CEST

A Ferencváros futballcsapata az Európa-liga alapszakaszában folytatta a selejtezőkben megkezdett menetelését, és otthonában 3-1-re legyőzte a skót Celticet.

A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának nyitófordulójában. Hiába kezdett jobban a hazai csapat, Liam Scales öngóljával húsz perc után az FTC vezetett. Közvetlenül a szünet előtt ugyan Mika Baur egyenlített, de Kristoffer Zachariassen sarokkal szinte azonnal visszaállította a különbséget. A második félidő a korábbi Celtic-játékos, Daniel Arzani bombagóljával indult, innentől pedig nem volt visszaút a skótok számára. A magyar kupagyőztes így ebben a szezonban továbbra is veretlen a nemzetközi színtéren, ugyanis kilencedik meccsén hetedik győzelmét aratta két döntetlen mellett.

Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:

Celtic Glasgow (skót)-Ferencvárosi TC 1-3 (1-2)

Glasgow, Celtic Park, v.: Patrik Kolaric (horvát), gólszerzők: Baur (44.), illetve Scales (20., öngól), Zachariassen (45+1.), Arzani (47.), sárga lap: Levi (86.), Osváth (88.)

Celtic Glasgow: Sinisalo - Donovan (Ralston, 80.), Carter-Vickers, Scales, Tierney - Sörensen (Högh, a szünetben), McGregor, Baur (McCowan, 66.) - Hasszan (Tunekti, 57.), Duran, Forrest (Nygren, 57.)

Ferencvárosi TC: Varga Á. - Nagy O. (Osváth, a szünetben), Raemaekers, Gomez (Zohore, 81.), Cadu - Nagy Á., Corbu - Yusuf (Levi, 66.), Zachariassen, Arzani (O'Dowda, 66.) - Bagi (Lisztes, 71.)

I. félidő:

20. perc: Zachariassen passzolt a jobb oldalon Yusufhoz, aki a tizenhatos sarkától élesen középre lőtte a labdát, amely a jobb sarokba vágódott, miután a berobbanó játékosok közül Scales szerencsétlenül tette bele a lábát (0-1).

44. perc: Tierney került a bal oldalon a ferencvárosi védelem mögé, onnan középre passzolt, a belül érkező Baur pedig 10 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-1).

45+1. perc: egy félpályás labdaszerzés után a határozatlan hazai védőket kicselezve Yusuf tört be a büntetőterületre a jobb oldalon, centerezése után Zachariassen sarokkal lőtt gólt közelről (1-2).

II. félidő:

47. perc: Yusuf remekül tartotta meg a labdát a saját térfelén, majd indította a bal oldalon felfutó Arzanit, akit nem támadtak meg kellő határozottsággal, így folyamatosan beljebb csalta magát, majd 17 méterről kilőtte a bal felső sarkot (1-3).

A hazai csapat a várakozásoknak megfelelően óriási lendülettel kezdte a találkozót, az első percekben a Ferencváros csak másodpercekre tudta birtokolni a labdát, nemhogy a félpályát nem tudta átlépni, kapuja előteréből is alig szabadult ki, de hátul a Celtic lövéseit rendre sikerült blokkolni, a sorozatos szögleteket pedig kifejelni. A Celtic elsősorban a széléken tudta megbontani a vendégek védelmét, a kezdeti hatalmas nyomás az idő múlásával azért jelentősen szelídült. Ennek ellenére az első két helyzet a skótoké volt, előbb Duran pörgetett mellé közelről, majd Forrest lövésénél már Vargának kellett védenie. A Ferencváros türelmes játéka kifizetődőnek bizonyult, egyre hosszabban tudta birtokolni a labdát, a szórványos akciók egyikéből aztán – némi szerencsével – a vezetést is megszerezte.

A bekapott gól sokkolta a hazai játékosokat és szurkolókat egyaránt: a pályán a magyar együttes átvette az irányítást, a lelátó pedig a 300 vendégdrukkertől volt hangos, miközben a több mint ötvenezer skót csendben szemlélte a történteket. Ebben a periódusban az FTC kétszer is növelhette volna az előnyét, az egyiknél Sinisalo védte Arzani próbálkozását. Miután a Celtic valamelyest felocsúdott, kiegyenlített és izgalommentes küzdelem zajlott. A szünet előtt aztán – újfent egy bal oldali akció végén – kissé váratlanul egyenlítettek a hazaiak, de nem örülhettek sokáig, mert Zachariassen szépségdíjas góllal, sarokkal állította vissza a különbséget.

Ha nem lett volna elég sokkoló a pihenő előtt kapott találat a Celtic számára, akkor Arzanié már mindenképpen az volt: az ausztrál szélső hatalmas gólt lőtt egykori klubjának, amely ezt követően kissé hitehagyottá vált. A stadion eleinte teljesen elcsendesedve figyelte, ahogy a vendégek türelmesen passzolgattak, majd a közönség egyre hangosabb füttyszóval jelezte elégedetlenségét. A kettős csere aztán valamelyest segített a skótok játékán, átvették az irányítást, de az FTC szervezett védekezéssel különösebb megerőltetés nélkül tartotta az eredményt. A 65. perctől egyre fokozódott a nyomás Varga kapuján, a csereként beállt Nygren azonban centikkel eltévesztette a jobb felső sarkot. Hiába támadtak egyre vehemensebben a skótok, még szépíteni sem tudtak, ráadásul Vargának csak egyszer kellett védenie a hátralévő időben, így a koncentráltabb és hatékonyabb Ferencváros megérdemelten vitte el a három pontot Glasgow-ból. A Celtic erőtlen futballját jól jellemezte, hogy a 75. perctől a csalódott hazai szimpatizánsok sem bíztak már az egyenlítésben, ezért tömegesen elindultak hazafele. A találkozó nagyjából negyedház előtt fejeződött be.

A sikerével hatodik helyen álló Ferencváros az október 15-i második fordulóban a cseh Viktoria Plzent fogadja, amely 3-0-s vereséggel rajtolt a belga Union Saint-Gilloise ellen.

Örülök, hogy a játékosok ilyen magabiztossággal játszottak, ráadásul ilyen erős ellenféllel szemben. Nem akartunk nagyon mélyre húzódni, mert az öngyilkosság lett volna a rivális életveszélyes szélsői miatt. Támadásban az volt a terv, hogy kihasználjuk a saját jó formában lévő szélsőinket, ezáltal minél több egy az egy, illetve kettő a kettő elleni párharcot alakítsunk ki – beszélt a győztes taktikáról Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője. a bajnok Győrtől nyáron érkezett szakember. Mint mondta, arra a higgadtságra és türelemre, melyet a pályán látunk, egyrészt párbeszédekkel, másrészt videókkal készítjük fel a játékosokat, akik így tudják, mi vár rájuk. – Az első 15 percre felhívtuk a figyelmüket, hogy a Celtic nagyon intenzíven fog kezdeni, ez így is történt, de nem kell pánikolni, mert labda nélkül is lehet kontrollálni a játékot, és ezt ma nagyon jól csináltuk. Az igazi kontrollt viszont a felszabadult, önbizalommal teli játék jelentette – tette hozzá Borbély Balázs.

Martin O'Neill, a Celtic Glasgow vezetőedzője csalódottan értékelt, mert mint mondta, bátran kezdtek, és számos lehetőségük volt. – Azt hiszem, a rivális az első kísérletéből szerzett vezetést. Ennek ellenére jól reagáltunk, sikerült is egyenlíteni a szünet előtt, de megviselte a csapatot, hogy a lehető legrosszabb pillanatokban kaptuk a második és harmadik gól. Hiába beszéltük meg a változtatásokat a szünetben, a harmadik gól mindent eldöntött. A hátralévő időben támadtunk becsülettel, de ezúttal nem jártunk sikerrel – fűzte hozzá az északír szakember.