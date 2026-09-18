Újra napirendre kerülhet az extraprofitadó, az energiaválság szorítja az Európai Uniót

Eurogroup;olajár;

2026-09-18 14:46:00 CEST

Dublinban az uniós pénzügyminiszterek és jegybankárok pénteken és szombaton keresnek választ a közel-keleti háború okozta ársokkra. Az olaj ugyan most nem éri el a heti csúcsértéket, de a Brent továbbra is 100 dollár fölött jár, ezért ismét előkerült az energiacégek rendkívüli nyereségének megadóztatása.

Az Európai Unió pénzügyminiszterei és a tagállami jegybankok vezetői pénteken Dublinban kezdték kétnapos informális tanácskozásukat, amelynek egyik központi témája a közel-keleti háború miatt kialakult új energiaválság. Az ír EU-elnökség találkozóján ismét napirendre kerül az energiacégek rendkívüli nyereségének megadóztatása, miközben a résztvevők azt keresik, miként lehet mérsékelni az olaj- és gázárak emelkedésének gazdasági következményeit.

A megbeszélést Simon Harris ír pénzügyminiszter vezeti. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke és Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója mellett brit, kanadai, ukrán és svájci pénzügyi vezetők is részt vesznek rajta. A dublini ülésen a versenyképesség és a mesterséges intelligencia gazdasági hatása is napirenden van, de a közel-keleti konfliktus miatt az energiaárak kerültek előtérbe.

A helyzet péntekre valamelyest enyhült.

A Brent ára a hét eleji, csaknem 110 dolláros szintről 102-103 dollár környékére csökkent, miután Szaúd-Arábia jelezte, hogy részben helyreállíthatja a megtámadott kelet–nyugati olajvezeték kapacitását, és alternatív szállítási megoldásokkal növeli az exportot. A kockázat azonban nem tűnt el: a Hormuzi-szoros forgalma továbbra is korlátozott, a húszik újabb támadásokkal fenyegetnek, az iráni Forradalmi Gárda pedig pénteken is egy tartályhajó megtámadásáról számolt be.

Visszatér a 2022-es eszköz

Az extraprofitadó gondolata nem új. A 2022-es energiaválság idején az EU ideiglenes szolidaritási hozzájárulást tett lehetővé a fosszilis energiacégek rendkívüli nyereségére. A tagállamok a bevételekből a háztartások és vállalkozások támogatását finanszírozhatták, több ország pedig saját nemzeti különadót is bevezetett.

A támogatók most is azzal érvelnek, hogy háborús helyzetben egyes vállalatok olyan többletnyereséghez jutnak, amely nem beruházásból vagy termelékenységi javulásból, hanem a világpiaci árak hirtelen megugrásából származik. Ennek egy részét szerintük indokolt visszaforgatni a lakossági és vállalati terhek enyhítésére.

Az ellenzők viszont arra figyelmeztetnek, hogy Európának éppen most van szüksége hatalmas energetikai beruházásokra.

LNG-terminálok, villamos hálózatok, tárolók, megújulókapacitások és tartalék rendszerek építéséhez kiszámítható szabályozás és magántőke kell. Ha a vállalatok arra számítanak, hogy magasabb nyereség esetén újabb rendkívüli adó jelenik meg, óvatosabbá válhatnak a hosszú távú fejlesztésekkel.

A tagállamok érdekei sem azonosak. Az importfüggő országok erősebben érdekeltek a fogyasztói kompenzációban, míg a jelentős energiatermeléssel vagy nagy energetikai vállalatokkal rendelkező államok óvatosabbak. Külön probléma annak meghatározása, mi számít valódi háborús extraprofitnak, és mi a korábbi beruházásokból származó nyereség.

Infláció és növekedési fék egyszerre

Az új sokk azért különösen kellemetlen, mert az európai növekedés több országban eleve gyenge. A magas energiaárak csökkentik a háztartások elkölthető jövedelmét, rontják az ipar versenyképességét, és ismét felfelé tolhatják az inflációt. A légi közlekedés, a vegyipar, a mezőgazdaság és a közúti fuvarozás különösen érzékeny az üzemanyagárakra, a drágulás pedig később az élelmiszerek és más fogyasztási cikkek árában is megjelenhet.

Az EKB számára ez kényes helyzetet teremt. A külső energiaársokk egyszerre gyengíti a növekedést és emeli az inflációs kockázatot, ezért a monetáris politika nehezebben tud reagálni. A jegybanknak azt kell mérlegelnie, hogy az áremelkedés átmeneti marad-e, vagy beépül a bérekbe és a szolgáltatások áraiba.

A költségvetések mozgástere szintén szűkebb, mint négy éve.

A járvány, az ukrajnai háború, a korábbi energiaválság és a védelmi kiadások növekedése után több tagállam magas adóssággal küzd. Egy új, széles körű támogatási program ezért nehezebben finanszírozható. Az extraprofitadó éppen emiatt vonzó: külön bevételt teremthet anélkül, hogy azonnal ugyanekkora összeggel növelné a hiányt. A vita egyik kulcskérdése az is, hogy az esetleges támogatások mennyire legyenek célzottak: a 2022-es tapasztalatok után Brüsszelben erősebb az igény arra, hogy az általános ársapkák helyett a leginkább érintett háztartások és vállalatok kapjanak segítséget.

A dublini találkozó informális, így azonnali jogszabályi döntés nem várható. Politikai jelentősége mégis nagy, mert kiderülhet, van-e elegendő támogatás egy új európai energiaválság-kezelő csomaghoz. Ha a közel-keleti ellátási zavarok tartóssá válnak, a mostani vita gyorsan konkrét bizottsági javaslatokhoz vezethet. A pénteki olajáresés némi időt adhat a döntéshozóknak, de a 100 dollár fölötti Brent azt jelzi, hogy az ellátási kockázat továbbra is közvetlen gazdaságpolitikai tényező.