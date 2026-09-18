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Továbbra is magas a nyersanyag ára, ezért az euróövezeti vezetők új megoldásokon is gondolkodnak

Újra napirendre kerülhet az extraprofitadó, az energiaválság szorítja az Európai Uniót

Dublinban az uniós pénzügyminiszterek és jegybankárok pénteken és szombaton keresnek választ a közel-keleti háború okozta ársokkra. Az olaj ugyan most nem éri el a heti csúcsértéket, de a Brent továbbra is 100 dollár fölött jár, ezért ismét előkerült az energiacégek rendkívüli nyereségének megadóztatása.

Az Európai Unió pénzügyminiszterei és a tagállami jegybankok vezetői pénteken Dublinban kezdték kétnapos informális tanácskozásukat, amelynek egyik központi témája a közel-keleti háború miatt kialakult új energiaválság. Az ír EU-elnökség találkozóján ismét napirendre kerül az energiacégek rendkívüli nyereségének megadóztatása, miközben a résztvevők azt keresik, miként lehet mérsékelni az olaj- és gázárak emelkedésének gazdasági következményeit.

A megbeszélést Simon Harris ír pénzügyminiszter vezeti. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke és Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója mellett brit, kanadai, ukrán és svájci pénzügyi vezetők is részt vesznek rajta. A dublini ülésen a versenyképesség és a mesterséges intelligencia gazdasági hatása is napirenden van, de a közel-keleti konfliktus miatt az energiaárak kerültek előtérbe.

A helyzet péntekre valamelyest enyhült. 

A Brent ára a hét eleji, csaknem 110 dolláros szintről 102-103 dollár környékére csökkent, miután Szaúd-Arábia jelezte, hogy részben helyreállíthatja a megtámadott kelet–nyugati olajvezeték kapacitását, és alternatív szállítási megoldásokkal növeli az exportot. A kockázat azonban nem tűnt el: a Hormuzi-szoros forgalma továbbra is korlátozott, a húszik újabb támadásokkal fenyegetnek, az iráni Forradalmi Gárda pedig pénteken is egy tartályhajó megtámadásáról számolt be.

Visszatér a 2022-es eszköz

Az extraprofitadó gondolata nem új. A 2022-es energiaválság idején az EU ideiglenes szolidaritási hozzájárulást tett lehetővé a fosszilis energiacégek rendkívüli nyereségére. A tagállamok a bevételekből a háztartások és vállalkozások támogatását finanszírozhatták, több ország pedig saját nemzeti különadót is bevezetett.

A támogatók most is azzal érvelnek, hogy háborús helyzetben egyes vállalatok olyan többletnyereséghez jutnak, amely nem beruházásból vagy termelékenységi javulásból, hanem a világpiaci árak hirtelen megugrásából származik. Ennek egy részét szerintük indokolt visszaforgatni a lakossági és vállalati terhek enyhítésére.

Az ellenzők viszont arra figyelmeztetnek, hogy Európának éppen most van szüksége hatalmas energetikai beruházásokra. 

LNG-terminálok, villamos hálózatok, tárolók, megújulókapacitások és tartalék rendszerek építéséhez kiszámítható szabályozás és magántőke kell. Ha a vállalatok arra számítanak, hogy magasabb nyereség esetén újabb rendkívüli adó jelenik meg, óvatosabbá válhatnak a hosszú távú fejlesztésekkel.

A tagállamok érdekei sem azonosak. Az importfüggő országok erősebben érdekeltek a fogyasztói kompenzációban, míg a jelentős energiatermeléssel vagy nagy energetikai vállalatokkal rendelkező államok óvatosabbak. Külön probléma annak meghatározása, mi számít valódi háborús extraprofitnak, és mi a korábbi beruházásokból származó nyereség.

Infláció és növekedési fék egyszerre

Az új sokk azért különösen kellemetlen, mert az európai növekedés több országban eleve gyenge. A magas energiaárak csökkentik a háztartások elkölthető jövedelmét, rontják az ipar versenyképességét, és ismét felfelé tolhatják az inflációt. A légi közlekedés, a vegyipar, a mezőgazdaság és a közúti fuvarozás különösen érzékeny az üzemanyagárakra, a drágulás pedig később az élelmiszerek és más fogyasztási cikkek árában is megjelenhet.

Az EKB számára ez kényes helyzetet teremt. A külső energiaársokk egyszerre gyengíti a növekedést és emeli az inflációs kockázatot, ezért a monetáris politika nehezebben tud reagálni. A jegybanknak azt kell mérlegelnie, hogy az áremelkedés átmeneti marad-e, vagy beépül a bérekbe és a szolgáltatások áraiba.

A költségvetések mozgástere szintén szűkebb, mint négy éve. 

A járvány, az ukrajnai háború, a korábbi energiaválság és a védelmi kiadások növekedése után több tagállam magas adóssággal küzd. Egy új, széles körű támogatási program ezért nehezebben finanszírozható. Az extraprofitadó éppen emiatt vonzó: külön bevételt teremthet anélkül, hogy azonnal ugyanekkora összeggel növelné a hiányt. A vita egyik kulcskérdése az is, hogy az esetleges támogatások mennyire legyenek célzottak: a 2022-es tapasztalatok után Brüsszelben erősebb az igény arra, hogy az általános ársapkák helyett a leginkább érintett háztartások és vállalatok kapjanak segítséget.

A dublini találkozó informális, így azonnali jogszabályi döntés nem várható. Politikai jelentősége mégis nagy, mert kiderülhet, van-e elegendő támogatás egy új európai energiaválság-kezelő csomaghoz. Ha a közel-keleti ellátási zavarok tartóssá válnak, a mostani vita gyorsan konkrét bizottsági javaslatokhoz vezethet. A pénteki olajáresés némi időt adhat a döntéshozóknak, de a 100 dollár fölötti Brent azt jelzi, hogy az ellátási kockázat továbbra is közvetlen gazdaságpolitikai tényező.

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