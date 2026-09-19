Jegybankok mozgatják az aranyat, London nyer a világszerte növekvő bizonytalanságon

London;Hollandia;aranytartalék;

2026-09-19 19:19:00 CEST

A holland jegybank 86 tonna aranyat vitt át New Yorkból és Ottawából Londonba, hogy válság esetén gyorsabban hozzáférjen a készletekhez. Ezzel a brit főváros lett a holland arany legnagyobb tárolási helye, miközben világszerte folyamatosan nő a nemesfém stratégiai szerepe.

Nagy figyelmet keltett a nemzetközi pénzügyi világban a holland jegybank szeptember eleji bejelentése. A De Nederlandsche Bank március és augusztus között mintegy 86 tonna aranyat szállított át New Yorkból és Ottawából Londonba. A művelet célja nem az volt, hogy a tartalékot Hollandiába vigyék haza, hanem hogy válsághelyzetben könnyebben kereskedhető és gyorsabban mozgósítható legyen.

A változás után London részesedése a holland aranytartalékból 18,1 százalékról 32,1 százalékra nőtt, így megelőzte a Hollandiában őrzött 30,8 százalékos hányadot. New York és Ottawa egyaránt 18,5 százalék körüli részre esett vissza. A holland jegybank az egyre erősödő geopolitikai bizonytalansággal és a válságra való felkészültség javításával indokolta az átrendezést.

A döntés fontos különbségre mutat rá.

Az aranytartalék földrajzi elhelyezése távolról sem csak biztonsági kérdés.

A jegybankoknak válság esetén gyorsan devizára kell tudniuk váltani a nemesfémet, ehhez pedig a legnagyobb kereskedési központok közelsége komoly előny. London ezért nem egyszerűen tárolóhely, hanem a világ legfontosabb fizikai aranypiacának központja.

Nem a hazaszállítás a fő irány

A holland lépést könnyű lenne az Egyesült Államoktól való látványos eltávolodásként értelmezni, ám a kép árnyaltabb. A készlet jelentős része továbbra is New Yorkban marad, és a DNB éppen a földrajzi megosztással akarja csökkenteni a kockázatokat. A World Gold Council értékelése szerint London súlya nőtt a holland rendszerben, de a stratégia lényege a likviditás és a diverzifikáció, nem egyetlen ország teljes elhagyása.

Németországban ugyanakkor újra és újra felmerül, hogy a Bundesbank vigyen haza több aranyat az Egyesült Államokból. A német jegybank korábban már jelentős tételeket szállított vissza Frankfurtba, de készleteinek egy része továbbra is New Yorkban található. A teljes repatriálást követelő politikai és civil hangok főként a geopolitikai kockázatokra hivatkoznak, a Bundesbank viszont a nemzetközi pénzügyi központokban tartott állomány előnyeit hangsúlyozza.

A svájci modell jól mutatja a másik végletet.

A Svájci Nemzeti Bank 1040 tonna aranyat tart, és ez a mennyiség 2008 vége óta nem változott. Körülbelül 70 százalékot Svájcban, 20 százalékot a Bank of Englandnél, 10 százalékot pedig a kanadai jegybanknál őriznek. Az Egyesült Államokban nincs svájci aranytartalék, miközben a külföldi helyszínek biztosítják a hozzáférést akkor is, ha egy válság a hazai infrastruktúrát érintené.

Az arany szerepe közben világszerte erősödik. A World Gold Council 2026-os felmérése szerint a jegybankok az elmúlt négy évben átlagosan évi mintegy ezer tonnával növelték készleteiket, ami nagyjából kétszerese az előző évtized éves átlagának. A háttérben a geopolitikai bizonytalanság, a szankciós kockázat és a tartalékok diverzifikálásának igénye áll.

London likviditása felértékelődik

A feltörekvő országok közül Kína, India, Törökország és Lengyelország is jelentős vásárló volt az elmúlt években. Az arany különösen vonzó olyan környezetben, ahol egy állam csökkenteni szeretné a devizatartalékok egyetlen valutától való függését. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a dollár rövid távon elveszítené központi tartalékvaluta-szerepét; inkább arról van szó, hogy a jegybankok több lábon akarnak állni.

A fizikai aranynak ugyanakkor van egy hátránya: csak akkor igazán hasznos válságban, ha gyorsan eladható vagy fedezetként felhasználható. Ez magyarázza London felértékelődését. A brit fővárosban koncentrálódik a világ egyik legmélyebb, leglikvidebb nemesfémpiaca, a szabványosított aranyrudak pedig gyorsan cserélhetnek gazdát intézményi szereplők között.

A geopolitikai átrendeződés ugyanakkor nem egyirányú.

Pénteken a Financial Times arról számolt be, hogy Venezuela kormánya és az ellenzék közel került egy megállapodáshoz, amely mintegy négymilliárd dollár értékű aranyat vinne át a Bank of Englandből a New York-i Federal Reserve-höz. Ez éppen azt mutatja, hogy a jegybanki arany helyszínéről szóló döntésekben a politikai bizalom mellett a jogi hozzáférés, a likviditás és a finanszírozási lehetőségek is számítanak. A tárolási hely kiválasztása ezért ma már a tartalékkezelés önálló stratégiai kérdése: egyszerre kell figyelembe venni a politikai kockázatot, a jogi biztonságot és azt, milyen gyorsan lehet a készletet pénzzé tenni. A mostani holland lépés ezért kevésbé egy új aranyláz, mint inkább a válságálló tartalékkezelés jele.