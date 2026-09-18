Ketten meghaltak, amikor kisbusz és autó karambolozott Miskolc közelében

Miskolc;karambol;halálos baleset;

2026-09-18 17:21:00 CEST

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

Frontálisan karambolozott egy személyautó és egy kisbusz a 304-es főúton, az M30-as autópálya és Miskolc között - közölte a Katasztrófavédelem.

Mint írták, két ember beszorult az egyik járműbe, akiket feszítővágóval és nyomató hengerrel kiszabadítottak, majd kiemeltek a műszaki mentést végző miskolci hivatásos tűzoltók. A helyszínen vannak a mentők is. A balesetben egy harmadik jármű is érintett volt, ez az út menti árokba sodródott. A járművet a tűzoltók áramtalanították.

Az útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A boon.hu a rendőrség tájékoztatására hivatkozva azt írta, hogy a balesetben ketten életüket veszítették. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.