Gázolt a villamos a Széna téren

Széna tér;villamosgázolás;4-es 6-os villamos;

2026-09-18 15:13:00 CEST

A baleset miatt pótlóbuszok jártak.

Elütött egy embert a villamos a fővárosban, a Széna téri bevásárlóközpont előtt péntek délután; a baleset miatt nem jártak a 4-es és a 6-os villamosok a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azt írta Facebook-oldalán, hogy a baleset miatt a 4-es és a 6-os villamosok helyett pótlóbuszok közlekedteka Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között. A 17-es villamos terelve, a Batthyány térig közlekedett, nem érinti a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Széll Kálmán tér közötti megállókat.

Időközben újraindult a forgalom az érintett szakaszon.