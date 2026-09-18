Magyar Péter a demonstráción türelmet kért a szociális dolgozóktól, a 25 százalékos béremelésről még nem született döntés

demonstráció;béremelés;szociális dolgozók;Magyar Péter;

2026-09-18 17:47:00 CEST

Jelezte, a 2027-es költségvetés tárgyalása október 15-ig tart, közben arról is dönteniük kell, hogy 2026-ra béremelést vagy egyszeri juttatást adnak-e.

Még nem született döntés arról, hogy a szociális ágazat dolgozói 2026-ra béremelést vagy egyszeri juttatást kapnak-e, illetve a 2027. január 1-jei béremelés egy vagy két lépésben történik-e - erről beszélt a miniszterelnök a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének péntek délutáni demonstrációján.

Magyar Péter közölte, hogy a kormány szerda éjfélkor tárgyalt a béremelésekről, nemcsak a szociális szférában, hanem az egészségügyben, a NOKS-os dolgozók és a rendvédelemben dolgozók esetében is. Azt mondta, a kormány tisztában van a szociális ágazat helyzetével, és azzal is, hogy még egy 25 százalékos emelés sem jelent érdemi és valós bérfelzárkóztatást. A politikus a demonstrálók türelmét kérte, amíg a 2027-es költségvetést el nem fogadják, a tárgyalás befejezési határidejeként pedig október 15-ét említette. Megjegyezte, ezzel párhuzamosan arról is határozniuk kell, hogy 2026-ban béremelés vagy egyszeri juttatás legyen, illetve a 2027. január 1-jére tervezett emelést egy vagy két lépésben hajtsák-e végre. A kormányfő átvette a szakszervezet követelését, ugyanakkor azt mondta, annak tartalma a minisztérium előtt már ismert.

Magyar Péter az ország költségvetési helyzetéről is beszélt, és azt mondta, egy hónap vagy fél év alatt nem lehet minden problémát megoldani. Úgy fogalmazott, „totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést” vettek át, miközben egyszerre kell figyelembe venniük a szociális dolgozók, az egészségügyi dolgozók, a tanárok, az oktatási alkalmazottak és a rendvédelemben dolgozók helyzetét.

A miniszterelnök a demonstráció végén az autópálya-koncessziókra is kitért. Azt állította, hogy ha az ezekhez kapcsolódó, szerinte ellopott pénzeket vissza tudná szerezni a kormány, akkor a szociális ágazatban a 25 százalékosnál nagyobb béremelésre is lehetőség nyílhatna.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint „A rezsit is egyben fizetjük, a béremelést sem részletekben kérjük!” mottóval meghirdetett rendezvényt azért hívták össze, mert a szektornak korábban ígért, két lépésben megvalósuló 20-25 százalékos béremelés - amely várhatóan figyelembe veszi majd a minimálbér-emelést és az adójóváírást is - messze elmarad a munkavállalók várakozásától.

Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke hangoztatta: tisztában vannak azzal, hogy a kormány a szociális szféra helyzetét az előző kabinettől örökölte, de csak ő tudja megoldani a helyzetet.