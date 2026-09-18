Újraindul az Erasmus, ám ezzel még nem hárult el minden akadály a magyar egyetemisták előtt

oktatás;Erasmus;Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája;Lannert Judit;

2026-09-18 16:45:00 CEST

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája olyan megoldásra váró problémákra hívta fel a figyelmet, amelyek már korábban is hátráltatták a hazai hallgatók részvételét a nemzetközi programban.

Október elejére minden akadály elhárul, így már az őszi félévben ki tudnak menni külföldi egyetemekre magyar hallgatók az Erasmus-programon keresztül – erről Katz Sándor felsőoktatási államtitkár beszélt minap a Kossuth rádióban az MTI tudósítása szerint.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter már korábban bejelentette, hogy az Erasmus nemzetközi mobilitási program az idei tanévben újból elérhetővé válik minden magyarországi egyetemen.

Az Európai Unió Tanácsa 2022 decemberében döntött arról, hogy átláthatósági és összeférhetetlenségi problémák miatt kizárják a programból azt a 21 magyar egyetemet, amelyek „modellváltás” keretében az Orbán-kormány befolyása alatt álló alapítványokhoz kerültek. A Tisza-kormány a nyár folyamán tett lépéseket a rendszer felülvizsgálatára és átalakítására.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) örömmel fogadta az Erasmus újraindulásáról szóló híreket, Budai Marcell sajtófőnök ugyanakkor azt mondta lapunknak, szerinte

nem valószínű, hogy már októbertől nagyobb számban utaznak ki magyar hallgatók.

– A pályázati folyamat, a szervezés ennél hosszabb ideig tart, a pályázatokat is legalább háromnegyed évvel korábban szokták kiírni. Azt is nehezen tudom elképzelni, hogy egy hallgató néhány hét alatt úgy átszervezze az életét, hogy az ősz folyamán már külföldi egyetemen tanuljon. Reálisabbnak tartom, hogy a kiutazások majd a következő félévtől indulhatnak be – fogalmazott a HÖOK sajtófőnöke, hozzátéve: az Erasmus-programban való részvétel az EU-s tiltás előtt is nehézségekbe ütközött a magyarországi hallgatók szempontjából.

Ennek egyik oka a rossz kreditelismerési rendszer: az Eurostudent VI. kutatás szerint a magyar hallgatók külföldi egyetemi tanulmányaik során megszerzett kreditjeinek 69 százalékát egyáltalán nem fogadják el itthon, ami azt eredményezheti, hogy évet kell ismételniük. Budai Marcell szerint ez továbbra is nagy visszatartó erő, amire megoldást kellene találni.

Emellett felmerülhetnek anyagi nehézségek is, mert legtöbbször az Erasmus-ösztöndíj sem fedezi önmagában egy külföldi félév valós költségeit, amit nem minden hallgató tud saját forrásokból kiegészíteni, még akkor sem, ha dolgozik a tanulmányai mellett.

De akadályozó tényező lehet a használható nyelvtudás hiánya is, ennek a problémának a megoldását viszont már a közoktatásban el kell kezdeni.

A HÖOK álláspontja szerint az Erasmus attól még nem válik valóban hozzáférhetővé, hogy lehet jelentkezni rá; olyan programra lenne szükség, ahol a hallgató tudja, hogy a külföldön megszerzett kreditjeit elismerik, és ahol az ösztöndíj nem csak papíron jelent támogatást.