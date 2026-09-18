Kiesés, elmaradt tizenegyes, elismert bírói hiba – három év után újra Felcsúton a Honvéd

labdarúgás;MLSZ;labdarúgó NB I;

2026-09-18 18:18:00 CEST

Az idei szezonban hat mérkőzésen szerzett hat pontjával utolsó helyezett Kispest-Honvéd a három évvel ezelőtt kieséssel végződött mérkőzését követően tér vissza Felcsútra – pénteken rajtol az NB I nyolcadik fordulója.

Az említett meccset 2023 tavaszán, az utolsó fordulóban játszották, a kispesti együttes a 2-1-es vereséggel kiesett, s bár döntetlennel is búcsúzott volna, a közegben nagy visszhangot váltott ki, hogy a 82. percben, még gól nélküli állásnál nem kapott meg egy tizenegyest.

Az esetet tovább árnyalta, hogy három hónappal később az MLSZ játékvezető bizottságának elnöke egy sajtóeseményen elismerte, hogy súlyos hiba történt…

Utólag azonban már nem volt helye jogorvoslatnak, a kispestiek pedig csak idén tavasszal tértek vissza az élvonalba. Egyelőre az utolsó helyen állnak. A címvédő ETO vasárnap az MTK otthonában lép pályára, a forduló a Nyíregyháza-Ferencváros összecsapással fejeződik be.

NB I, 8. forduló

Péntek: Felcsút–Kispest-Honvéd (19.30)

Szombat: Kisvárda–Paks (17), Debrecen–Vasas (19.30).

Vasárnap: Újpest–Zalaegerszeg (14.45), MTK–ETO (17), Nyíregyháza–Ferencváros (19.30).

Az élcsoport állása: 1. Felcsút 12 pont, 2. ETO 12, 3. Vasas 11.

A mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti.