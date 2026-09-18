Kubatov Gábor: A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól, holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni

Ferencváros;Kubatov Gábor;MTK;Deutsch Tamás;sportegyesület;

2026-09-18 15:28:00 CEST

Az MTK elnöke közölte, hogy a szervezet elnökét ők maguk választják, nem pedig Magyar Péter.

A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól, holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni. Küzdeni mindig, feladni soha - kommentálta a Ferencváros elnöke, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője, Kubatov Gábor a kormányzat legújabb bejelentését.

Mint korábban hírt adtunk róla, a miniszterelnök pénteki sajtótájékoztatóján egyebek közt arról beszélt, szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban a kormány. Magyar Péter indoklása szerint a sportból az elmúlt 16 évben politikai befolyási övezet lett, fideszes hűbérbirtokként működtek a sportági szakszövetségek. A szabályok értelmében miniszter, államtitkár, képviselő, pártelnök és más vezető állami tisztségviselő nem tölthet be vezető pozíciót országos sportszövetségekben vagy egyesületekben.

Meglehetősen szűkszavúan reagált a kormányzati tájékoztatóra a Magyar Testgyakorlók Körének (MTK) elnöke. Deutsch Tamás jelezte, az MTK vezetőit az MTK választja, nem pedig Magyar Péter.