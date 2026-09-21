Oligarchák a szorítóban

oligarchák;elszámoltatás;vagyonvisszaszerzés;

2026-09-21 06:00:00 CEST

Mészáros Lőrinc, Felcsút „Zukkerbergje” eddig sem a csavaros eszéről volt ismert, de a múlt héten sikerült még önmagához képest is súlyos ostobaságot elkövetnie.

A magát láthatóan önjogán gazdasági tényezőnek gondoló Mészáros előbb több ezer ember előtt azzal provokált, hogy „árad a Mészáros csoport” - ezzel a rikkantással lépett színpadra egy céges családi napon -, majd megfenyegette a Tiszát, hogy bedöntheti a magyar gazdaságot, ha a kormány nem finanszírozza a versenyképtelen, közpénzzabáló cégeit. Too Big to Fail - gondolta Mészáros, már miután Ondi lefordította neki, hogy az mit jelent. Túl nagy, hogy megbukjon.

Mészáros égbekiáltó ostobaságával mindenesetre nagy szolgálatot tett a magyar népnek, mivel lépéskényszerbe hozta a Tiszát.

Hamar megérkeztek a válaszok, nemcsak Lőlőnek, de a NER elitnek is. Méghozzá visszakézből és kőkeményen. Mindenekelőtt Lölő személyre szóló üzit kapott: a kormány felbontotta az autópálya koncessziót Mészárosékkal, amivel azok kapásból 20 milliárdot buktak évente. Persze nyilván lehet majd pereskedni, osztjónapot. Ismerős?

Nos, az elkövetkező években a felcsúti üzleti zseni előbb fog látni farkasvakon isztambuli havat, mint közpénzt. Azaz a felhizlalt, mára egyre keményebb likviditáshiánnyal küzdő Lölő-cégbirodalom hamar törésponthoz érkezhet: Balásy Gyulához hasonlóan Mészárosnak is érdeke lesz ezüsttálcán felajánlani cégei egy részét az államnak. Egyúttal diszkréten érdeklődni a vádalku lehetőségéről.

Hogy összefügg-e Mészáros standupjával, vagy csak a véletlen hozta így, azt nem tudni, mindenesetre sorsszerű, hogy alig kászálódott le a színpadról, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) leszállította a NER két nagykutyáját, Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet a Nagy Ignác utcai börtön küszöbére. Annak üzenete, hogy az ország egyik leggazdagabb embere és az MNV nagy hatalmú, Tiborcz úrfihoz bekötött vezére mögött csapódott a börtönajtó, egyértelmű: kedves Lőrinc, kedves Viktor, senki sem túl nagy ahhoz, hogy megbukjon.

A Jellinek-Szivek duó lekapcsolása után a NER oligarcháinak erősen ajánlott lesz, hogy mindig tartsanak maguknál becsomagolva fogkefét, a borotválkozást pedig középen, a bajusznál kezdjék és szimmetrikusan haladjanak kifelé. Ha féloldalt kezdik és közben töri be az ajtót a Nemzeti Nyomozóiroda, akkor marha hülyén fognak kinézni a fogdán.

A letartóztatásnak az a másik üzenete: nem érdemes abban bízni, hogy a Tisza-féle vagyonvisszaszerzési hivatal csak egy lesz a sok sóhivatal közül.

A Tisza stratégiája láthatóan az volt, hogy versenyt teremtett a nyomozó hatóságok között. Legalábbis az finoman szólva is árulkodó, hogy a Volánbusz-korrupció ügyben a rendőrök éveken át nem jutottak semmire, majd jött az új korrupcióellenes hatóság, az Unger Anna-effektus, mire láss csodát, a láthatóan versenyhelyzetbe került KNYF megtáltosodott. Rekordidő, gyakorlatilag pár hónap alatt lenyomozták a Volánbusz ügyet, ráadásul a rendőrség által tessék-lássék vizsgált hivatali visszaéléshez képest lényegesen komolyabb gyanút közölt a terheltekkel: a bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett korrupciós bűncselekmény két számjegyű években mérhető börtönbüntetéssel kecsegtet.

Megint csak: a NER szerencselovagjai ugyan nehézfiúk, ám nem keményfiúk. Annyira semmiképpen, hogy tudomásul vegyék, az elkövetkező 2-3 olimpiát esetleg bentről szurkolják végig. Szóval nem lenne túl meglepő, ha az elkövetkező időszakban pár NER huszáron erőt venne a beszélhetnék meg a vádalkuzhatnék.

A politikusaink házai nem egyszerűen ingatlanok, hanem közvetett tárgyi bizonyítékok.

Közben Magyar Péter igazi mélyütést is bevitt. Meglépte azt, amiben a Tiszára nézve semmilyen politikai kockázat nem rejlik, ellenben belebukhat a fél NER-elit: bejelentette, hogy 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatok várhatnak a tisztelt politikusokra.

Nem túlzás: ez a NER Achilles-sarka. A tolvaj magyar politikusok általában arra figyeltek, hogy konspiráltan, fű alatt lopjanak, stórmanok, fedőcégek közbeiktatásával. Azonban egy dologban nem, vagy nem igazán óvatoskodtak: ha már sikerült tisztára mosni a pénzt, akkor utána szemrebbenés nélkül vettek belőle kacsalábon forgó palotát.

Bárki, első pillantásra láthatta, hogy a versenypiacon egy pillanatig nem dolgozott xy káder az ismert hivatali fizetéséből kb. 400 év alatt spórolhatott volna össze egy olyan retyerutyás házat, amilyenben élt. A Tisza helyzeti előnye eközben, hogy az ő politikusai sosem voltak közhatalom közelében, így politikai kockázat nélkül szorgalmazhatja a NAV-nál a vagyonosodási vizsgálatot.

Ha becsülettel csinálják, akkor az Al Caponéra dolgozó adónyomozókhoz hasonló eredményt érhetnek el. Semmi perc alatt keletkezhet például Rogán Antalnak, Lázár Jánosnak, Orbán Viktornak és még jó pár NER-titánnak pár milliárdos adóhátraléka a luxuskérók után, de a NER elit jó része is belereccsenhet egy ilyenbe.

A mostani elszámoltatási akció sikerének alighanem az lehet a kulcsa, hogy a Tisza láthatóan egyszerre több irányból és módon operál. A rákgyógyászatnak sincs csodagyógyszere: általában többféle kezelés összhatásának köszönhető, ha végül sikerül megszabadítani a testet a tumortól. Nagyon úgy fest, hogy ez lehet a gyógymód a Magyarország szövetében elburjánzott NER-televényre is.