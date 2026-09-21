Javítsuk eszperantóval az olvasást!

eszperantó;szövegértés;nyelvtanítás;

2026-09-21 06:00:00 CEST

A PISA-eredmény nem csupán oktatási statisztika: azt is jelzi, kiknek lesz nehezebb eligazodni és boldogulni a XXI. században. Létezik azonban egy több országban már kipróbált pedagógiai módszer, amelyet érdemes lenne Magyarországon is megvizsgálni.

A 2025-ös PISA-vizsgálatban a magyar 15 évesek szövegértési eredménye 452 pont lett, szemben az OECD 461 pontos átlagával. Ez 2022-höz képest 21 pontos romlás.

A szövegértés nem műveltségi luxus. Aki tizenöt éves korában nem érti biztosan, amit olvas, nehezebben tanul szakmát, nehezebben képezi tovább magát és nehezebben igazodik el egy szerződésben, álláshirdetésben vagy az információk egyre bonyolultabb világában. Ha ezeket a különbségeket nem sikerül csökkenteni, újratermelődhet a szegénység és a társadalmi leszakadás. Különösen súlyos, ha a gyermek esélyeit nagyrészt az határozza meg, milyen családba született.

Ezért érdemes minden észszerű és megfizethető pedagógiai lehetőséget megvizsgálni. Ilyen lehet egy elsőre meghökkentő eszköz: az eszperantó – nem végcélként, nem az angol vagy a német helyett, hanem rövid, előkészítő programként.

Ennek tudományos alapja is van. Az OECD PISA olvasási keretrendszere szerint a szövegértéshez az olvasás technikáján túl a szavak, a nyelvtan és a nagyobb nyelvi és szövegszerkezetek ismerete, valamint annak tudatosítása is szükséges, hogyan értjük meg és dolgozzuk fel az olvasottakat.

Az OECD arra is rámutat, hogy az olvasási készségek fejlesztése nem kizárólag az anyanyelvi órákon történik: szerepet kaphatnak benne más tantárgyak, köztük az idegen nyelvek is.

Éppen ilyen nyelvi tudatosságot kíván fejleszteni az Erasmus+ keretében létrehozott Multilingual Accelerator (MLA), vagyis a nyelvtanulást felgyorsító program. A 8–10 éveseknek készült, 60 tanórás program mindössze mintegy 300 gyakori szótőre és toldalékra épül, mégis ténylegesen használható nyelvtudást ad: a gyerekek képessé válnak önálló mondatalkotásra és beszédre, valamint szövegek olvasására és megértésére. A tananyag használatához a tanároknak sem kell előzetesen tudniuk eszperantóul.

A módszert Bulgária, Horvátország és Szlovénia iskoláiban két éven át próbálták ki. A program végén az MLA-t tanuló gyerekeket azonos létszámú kontrollcsoporttal hasonlították össze. Az MLA-csoport jobb eredményt ért el az anyanyelvi nyelvtani fogalmak felismerését és a nyelv működésének megértését mérő feladatokban.

Ebből nem következik, hogy hatvan óra eszperantó bizonyítottan javítja a PISA-eredményt. Az viszont igen, hogy tudományosan indokolt megvizsgálni: egy nyelvi tudatosságot fejlesztő program javíthatja-e az anyanyelvi szövegértést és más alapkészségeket is.

Nem azt javaslom, hogy vezessük be az eszperantót a magyar iskolákban. Sokkal kevesebbet: próbáljuk ki.

Az elképzelés nem új. A brit oktatásügyi hatóság már 1922-ben kedvezően értékelte az iskolai eszperantókísérleteket; a tanárok az angol beszéd, fogalmazás és nyelvtani tájékozódás javulásáról számoltak be. Az 1970-es években pedig Szerdahelyi István magyar nyelvész vezetésével ötországos kísérlet vizsgálta, segíti-e az eszperantó az általános nyelvi tudást, az anyanyelv jobb megértését és további nyelvek tanulását.

Tim Morley brit tanár 2012-es TEDxGranta-előadásában „ugródeszkának” nevezte ezt a módszert. Beszámolt olyan ötéves gyerekekről, akik angolul még küszködtek az olvasással, eszperantóul viszont megtapasztalták, hogy képesek olvasni. A szabályos számnevek pedig a matematikai szerkezetet is láthatóvá teszik: a dudek sep szó szerint „két tíz és hét”.

A módszer európai figyelmet is kapott. Az Európa jövőjéről szóló konferencia digitális platformján „Az EU-nak jobb nyelvtanulásra van szüksége” című javaslat lett az oktatás, kultúra, ifjúság és sport témakör legtámogatottabb ötlete. A javaslat azt szorgalmazta, hogy az MLA tapasztalataira építve az EU mind a 27 tagállamában próbálják ki ezt az előkészítő nyelvtanulási programot.

Az Európai Parlament CULT bizottsága számára készült 2022-es tanulmány ugyanezt a kezdeményezést külön is kiemelte: a 16 274 polgári ötlet között az ötödik legtámogatottabb volt. A tanulmány az MLA-t sikeres programként ismertette, és a 8–9 éves tanulók idegennyelvi készségeinek gyors és szignifikáns javulásáról számolt be.

Magyarországon a nyelvtudás önmagában is társadalmi kérdés. A KSH szerint 2022-ben a 25–64 évesek 49 százaléka ismert legalább egy idegen nyelvet, míg az uniós arány 75 százalék volt. A legfeljebb nyolc osztályt végzetteknél ez mindössze 15, a diplomásoknál 78 százalék. A nyelvtudás így részben társadalmi kiváltsággá válik.

Néhány, eltérő társadalmi hátterű iskola harmadik osztályaiban indulhatna körülbelül 60 órás program megfelelő kontrollcsoporttal. Mérjük meg, fejlődik-e az anyanyelvi szövegértés és a nyelvi tudatosság, javulnak-e az írási, olvasási és számolási készségek, erősödik-e a nyelvtanulási önbizalom, könnyebbé válik-e később más nyelvek elsajátítása – és mindenekelőtt: segít-e a módszer azoknak a gyerekeknek, akik családi hátterük miatt hátrányból indulnak.

Ha nem működik, mondjuk ki. Ha működik, használjuk.

A PISA figyelmeztetést adott. Társadalmi felelősségünk, hogy ne törődjünk bele abba, ha a gyermek jövőjét már induláskor nagyrészt meghatározza, milyen családba született. Az eszperantó itt nem cél, hanem egy megvizsgálandó eszköz. Nem hinni kell benne. Ki kell próbálni és meg kell mérni.

A szerző a Magyar Eszperantó Szövetség korábbi elnöke.

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