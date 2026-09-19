Norvégiában nyert az FTC, így továbbra is hibátlan

Ferencváros;női kézilabda Bajnokok Ligája;

2026-09-19 18:21:00 CEST

A Ferencváros 28-25-re nyert a norvég Sola HK otthonában szombaton, a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában, így továbbra is hibátlan.

A két fordulót követően két győzelemmel álló FTC-t a pont nélküli Sola fogadta, és a vendégek jó kezdése, kétgólos előnye megalapozta az első félidő folytatását. A házigazda norvégok azért küzdöttek, hogy ne szakadjanak le - 10-10-nél még utol is érték ellenfelüket -, viszont a szünetben a közepes hatékonysággal támadó, de jobban védekező népligetiek két góllal (13-11) vezettek.

A második felvonás első fele még inkább kiegyenlített játékot hozott, a Sola többször beérte az FTC-t, sőt, kétszer a vezetést is átvette, de a folytatást a népligeti alakulat bírta jobban. A magyarok 18-18 után 6-2-es sorozatot produkáltak, és kedvező helyzet teremtettek maguknak végjátékra, amelyben nem engedték ki kezükből a győzelmet.

A győztes csapatban öt játékos zárt négy találattal, közülük Lysa Tchaptchet négy kísérletből lőtt négy gólt, Hársfalvi Júlia pedig ötből négyet.

Az előző idényben BL-ezüstérmes Győr vasárnap (tv: Sport 1, 14 óra) az ugyancsak norvég Storhamar HE vendége lesz. Az FTC a következő fordulóban, október 3-án a Kuczora Csengét és Faluvégi Dorottyát foglalkoztató román CSM Bucuresti-t fogadja Érden.