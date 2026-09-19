Oda az Arsenal veretlensége, a címvédőt a Brighton ütötte ki

Mikel Arteta vezetőedző együttese a tavaszi, Manchester City otthonában elszenvedett vereség óta sorozatban kilenc Premier League-mérkőzést nyert meg, szombaton azonban a Brighton megállította, és hat év után az első sikerét aratta hazai pályán a londoniak felett.
A Newcastle United a hetedik percben már két góllal vezetett a Hull City ellen, sőt közvetlenül a szünet előtt Yoane Wissa tovább növelhette volna az előnyt, de a kongói légiós kihagyta a büntetőt. A vendégek a második félidőben szépítettek, a Newcastle azonban végül ha nehezen is, de otthon tartotta a három pontot.
A Tottenham 492 perc után szerzett gólt
Továbbra is nyeretlen a Tottenham Hotspur, amely ezúttal 3-2-re kapott ki az Aston Villától. A londoniak két döntetlennél és három vereségnél tartanak, és szurkolóinak sovány vigasz, hogy - az előző szezon utolsó mérkőzését is figyelembe véve - 492 perc után megszerezték idénybeli első góljukat a bajnokságban.
Premier League, 5. forduló:
Brighton-Arsenal 3-0
Everton-Ipswich 1-0
Newcastle United-Hull City 2-1
Korábban:
Tottenham-Aston Villa 2-3
Brentford-Chelsea 3-0
Később:
Nottingham Forest-Coventry 18.30
Vasárnap játsszák:
Bournemouth-Liverpool 15.00
Leeds-Crystal Palace 15.00
Manchester City-Sunderland 15.00
Fulham-Manchester United 17.30