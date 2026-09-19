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Meghalt az a 6 éves kisfiú, akit villamos gázolt el Budapesten

Orvosai lekapcsolták volna az életben tartó gépekről, de a szülők ezt nem tudták elfogadni, ezért Bukarestbe vitték.

Szeptember 8-án Bukarestben meghalt az a 6 éves román kisfiú, akit augusztus végén villamos ütött el a budapesti Batthyány téren. Szülei egy alapítvány segítségével vitték Romániába, mert csodában reménykedtek - hangzott el az RTL Híradójában.

A Heim Pál kórházban mindent megtettek az orvosok, néhány nappal később az agyhalál állapotába került. Orvosai lekapcsolták volna az életben tartó gépekről, de a szülők ezt nem tudták elfogadni, ezért Bukarestbe vitték.  A szállításban segítséget nyújtó alapítvány vezetője azt mondta, a csodába reménykedtek.

A szülők is tudták, hogy az állapota nagyon súlyos, és kevés az esélye, hogy túlélje, mégsem akarták, hogy úgy haljon meg, hogy lekapcsolják a gépekről

- mondta csatornának Adelina Toncean, az alapítvány alapítója. Bíztak a csodában, de a kisfiú végül szeptember 8-án halt meg a bukaresti kórházban. 

A miniszterelnök őszi országjárásának pécsi állomásán felszólította Mészáros Lőrincet, hogy az autópálya-koncessziójuk felmondása után ne merészeljék akadályozni az autópályák és az azokat fenntartó gépek és emberek átvételét.