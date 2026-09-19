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2026-09-19 19:49:00 CEST

Meghalt az a 6 éves kisfiú, akit villamos gázolt el Budapesten

Orvosai lekapcsolták volna az életben tartó gépekről, de a szülők ezt nem tudták elfogadni, ezért Bukarestbe vitték.