Meghalt az a 6 éves kisfiú, akit villamos gázolt el Budapesten

Szeptember 8-án Bukarestben meghalt az a 6 éves román kisfiú, akit augusztus végén villamos ütött el a budapesti Batthyány téren. Szülei egy alapítvány segítségével vitték Romániába, mert csodában reménykedtek - hangzott el az RTL Híradójában.
A Heim Pál kórházban mindent megtettek az orvosok, néhány nappal később az agyhalál állapotába került. Orvosai lekapcsolták volna az életben tartó gépekről, de a szülők ezt nem tudták elfogadni, ezért Bukarestbe vitték. A szállításban segítséget nyújtó alapítvány vezetője azt mondta, a csodába reménykedtek.
A szülők is tudták, hogy az állapota nagyon súlyos, és kevés az esélye, hogy túlélje, mégsem akarták, hogy úgy haljon meg, hogy lekapcsolják a gépekről
- mondta csatornának Adelina Toncean, az alapítvány alapítója. Bíztak a csodában, de a kisfiú végül szeptember 8-án halt meg a bukaresti kórházban.