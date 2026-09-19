Magyar Péter: Ha szükséges, a kormány elengedi az önkormányzati szolidaritási adó egy részét

Pécs;autópálya;önkormányzatok;országjárás;békemenet;Mészáros Lőrinc;koncessziós szerződés;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-09-19 19:39:00 CEST

A miniszterelnök őszi országjárásának pécsi állomásán felszólította Mészáros Lőrincet, hogy az autópálya-koncessziójuk felmondása után ne merészeljék akadályozni az autópályák és az azokat fenntartó gépek és emberek átvételét.

Az önkormányzatok idei szolidaritási adójának részleges elengedéséről beszélt Magyar Péter Pécsen szombaton. A miniszterelnök őszi országjárásának második állomásán, baranyai megyeszékhely 48-as terét megtöltő tömeg előtt kijelentette hogy ha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy kis részét. – Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszternek fontos feladata, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal, miként tudják ezt a forrás nem kivezetni, de szépen lassan csökkentve igazságosabbá tenni és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani – hangsúlyozta a kormányfő. Hangsúlyozta, a kormánynak és Kármán András pénzügyminiszternek óriási kihívás, hogy a központi költségvetés egyensúlyának helyreállítása, a hiányszint javítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni.

A Tisza párt elnöke arról, hogy a vármegyéket és a főispánokat visszanevezik megyékké, illetve köztársasági megbízottakká, valamint arról, hogy megyei közgyűlések megszüntetését tervezik, leszögezte: a korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség, ez azonban nem jelenti a megyei struktúra megváltoztatását.

– Fontosak az önálló, független önkormányzatok, de politikai kifizetőhelyekre nincs szükség. A megyei önkormányzatokat a Fidesz kiüresítette, feladataikat elvonta és kádertemetővé változtatta. Jelenleg zajlik a megyei közgyűlési hatáskörök és intézmények átvilágítása

– közölte a miniszterelnök.

Megjegyezte azt is, hogy nem túl hasznos az az intézményrendszer, ahol a megyeházára és a politikai túlélőkre költik a költségvetés 60 százalékát, és a maradékot fordítják saját projektekre. Szerinte az európai uniós források elosztását más szervezetek is el tudják végezni. A Szent István Vidékfejlesztési Program elindításáról szólva megismételte, a projekt első részében tíz mikrotérség tíz-tíz települése kap egymilliárd forintot, a résztvevő települések pedig közösen fognak dönteni arról, hogy mire költik ezeket a forrásokat. Közös érdeknek nevezte a vonatközlekedés problémáinak rendezését, egyben örömét fejezte ki, hogy első lépésként egy „vonatszerelmes” közlekedési miniszternek köszönhetően elkezdhették újranyitni a vasúti mellékvonalakat. Mint kifejtette, Vitézy Dávidnak óriási része volt abban, hogy az egyik legfontosabb vállalásukat, az uniós hatezer milliárd forint felszabadítását pár hét alatt le tudtak tárgyalni, a forrás pedig Magyarország rendelkezésre áll.

Magyar Péter az eseményen az autópálya-koncesszió 35 évre szóló 23 ezer milliárd forintos szerződésének felmondásával kapcsolatban a koncesszor MKIF Zrt. egyik tulajdonosát, az ország leggazdagabb emberét, Mészáros Lőrincet is megszólította: arra figyelmeztette a vállalkozót, hogy „ne merészeljék akadályozni az autópályák és az azokat fenntartó gépek és emberek átvételét”.

– A magyar állam sokkal erősebb, mint a Mészáros Csoport. Egyetlen szerződés sem érinthetetlen, amely a nemzet kifosztására köttetett

– fogalmazott a kormányfő, aki azt is üzente Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak, hogy felesleges ügyvédekre pénzt pazarolni, de a magyar büntetőjog szabályai szerint ha visszafizetik a kárt, az enyhítő körülménynek számít. A közönség számos alkalommal hangos nevetéssel és tapssal fogadta a miniszterelnök Mészáros Lőrinc 1700 milliárd forintos vagyonát leíró hasonlatokat, amelyekből korábban egy gyűjteményt közölt a Facebook-oldalán.

A Tisza párt elnöke felidézte, hogy április 12-én soha nem látott felhatalmazást és egyben felelősséget is kapott a május 9-én megalakult kormánya a magyar emberektől, ezért nemcsak miniszterelnökként és képviselőként, hanem tiszásként is együtt maradnak az emberekkel, a Tisza Szigetekkel. Orbán Viktor tusványosi, a bukására utaló nyilatkozatára utalva tréfásan a Tanácsköztársasággal vont párhuzammal emlékeztetett: 133 napja dolgozik miniszterelnökként, de egyelőre még nem érzi az összeomlást.

Az ellenzék által három napja meghirdetett, majd érdeklődés és közpénz híján lemondott békemenetről szólva Magyar Péter azt mondta, lehet, hogy március 15-én látták az utolsó ilyen eseményt, azonban Ruff Bálint miniszterrel azt beszélték, lehet, hogy kellene már rendezni egy valódi békemenetet és összegyűlni újra október 23-án. – Nekünk eddig sem volt szükségünk buszoztatásra közpénzen, CBA-utalványra vagy hirdetésre. Ez egy nagyon fontos évforduló lesz, Magyarország és az egész világ emlékezni fog az 1956-os szabadságharc és forradalom hőseire. Óriási dolog, hogy egy új Magyarországon tudjuk ezt megtenni – mondta a miniszterelnök.