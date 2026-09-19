Hetek óta nincs telitalálat az ötös lottón, a tét jövő szombaton már 3,66 milliárd forint lesz

ötös lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2026-09-19 20:26:00 CEST

Vigaszt a számsorsolás után a négy számot eltaláló 37 szelvénytulajdonos nyert, egyenként pontosan 1 755 085 forintot.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

3 (három)

37 (harminchét)

69 (hatvankilenc)

73 (hetvenhárom)

86 (nyolcvanhat)

Joker: 207553

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 37 darab, nyereményük egyenként 1 755 085 forint;

3 találatos szelvény 2602 darab, nyereményük egyenként 26 515 forint;

2 találatos szelvény 64 424 darab, nyereményük egyenként 3 780 forint.

A Jokeren telitalálat nem volt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 17 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 3,66 milliárd forint lesz.