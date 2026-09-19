Hetek óta nincs telitalálat az ötös lottón, a tét jövő szombaton már 3,66 milliárd forint lesz

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
3 (három)
37 (harminchét)
69 (hatvankilenc)
73 (hetvenhárom)
86 (nyolcvanhat)
Joker: 207553
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 37 darab, nyereményük egyenként 1 755 085 forint;
3 találatos szelvény 2602 darab, nyereményük egyenként 26 515 forint;
2 találatos szelvény 64 424 darab, nyereményük egyenként 3 780 forint.
A Jokeren telitalálat nem volt.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 17 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 3,66 milliárd forint lesz.