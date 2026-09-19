Világsakkfesztivál az illúzió, az AI és a valóság határán

Magyar Nemzeti Galéria;sakkolimpia;Polgár Judit;

2026-09-19 08:24:00 CEST

A kritikus gondolkodás áll a 12. Világsakkfesztivál fókuszában, amely a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokat mérlegre téve a pozitív készségfejlesztés lehetségét kutatja – Budapesten a Magyar Nemzeti Galériában.

„A mesterséges intelligencia megjelenésével jelentősen felértékelődnek azok a gyerekkorban elsajátítható készségek, amelyek a kritikus gondolkodás alapjait jelentik. Az ehhez vezető legfontosabb út a játék: az érzelmek, a szabályok, az ügyesség és a súlyos döntések terepe” – mondta Polgár Judit azon a Fours Seasons hotelben tartott sajtótájékoztatón, ahol bejelentette, hogy Világsakkfesztivált tartanak szeptember 26-án, szombaton 10:00 és 17:30 között a Magyar Nemzeti Galériában.

A sakkban a döntést megelőző mérlegelés, az alternatívák elemzése és a lehetséges következmények felmérése elengedhetetlenek a sikerhez. A könnyű megoldásnak látszó lépés lehet csapda; a rövidtávú előny később kudarchoz vezethet. A hétköznapjainkat már ma is az illúzió és a valóság elmosódó határán éljük, ezért is kell feltennünk a kérdést: hogyan készíthetjük fel a gyerekeinket arra, hogy hatékonyan, a szüleiknél sikeresebben igazodjanak el ebben a világban?

A készen kapott információ még nem tudás, csak alapanyag és lehetőség. Rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele” – mondta Polgár, a cambridge-i Christ’s College frissen megválasztott tagja, akinek ezen a héten jelent meg Rubik Ernővel közösen jegyzett véleménycikke a mesterséges intelligencia, a játék és a kritikus gondolkodás összefüggéseiről.

A sajtótájékoztatón Béres Benedek „Benedict” bűvész és Polgár Judit közös performansza világított rá az illúzió és a valóság meghökkentő összefüggéseire.

Polgár Judit a fesztivál idei programjai közül kiemelte a 65. mező nevet viselő bemutatót, mely egy rendhagyó, óriási sakktáblán zajló gondolatkísérlet, ahol a tábla vonalai túlnyúlnak a megszokott 8×8 mezőn. A bemutatón részt vesz Polgár Zsófia és Almási Zoltán olimpikon sakknagymester is. A fesztiválon szintén új elem a Mesterváltó szimultán, ahol 16 táblán folynak a játszmák, miközben a sakkmesterek váltóban veszik át egymástól az állásokat, rámutatva ezzel az alkalmazkodóképesség jelentőségére. Visszatérő program a sakk és a Rubik-kocka találkozásából született RubikSakk, amelyet tavaly Rubik Ernő jelenlétében mutattak be a Világsakkfesztiválon – a világhírű feltaláló az idei eseményen is jelen lesz.

Mayer Dániel a Morgan Stanley és a Világsakkfesztivál együttműködéséről elmondta: „Idén különösen sokat jelent számunkra a Világsakkfesztivál: nemcsak nyolcadik éve támogathatjuk főszponzorként Polgár Judit küldetését, hanem ez az év egybeesik a Morgan Stanley budapesti irodájának 20. évfordulójával is. Két évtized alatt egy kis matematikai modellező csapatból a cég egyik meghatározó globális technológiai és elemző központjává váltunk itt Budapesten – és a sakk végig velünk volt ezen az úton, hiszen már az együttműködésünk előtt is komoly sakkélet folyt nálunk”. Elmondta, hogy a fesztivál idei témája, a mesterséges intelligencia és a kritikai gondolkodás tökéletesen egybecseng azzal, ahogyan a Morgan Stanley-nél az AI-ra tekintenek:

nagy erejű eszközként, amely felgyorsítja a munkát és erősíti a képességeinket, miközben a döntés, a felelősség és az ítélőképesség továbbra is az emberé marad.

A sakk épp ezt tanítja meg: a legerősebb elemzés is csak akkor ér valamit, ha van, aki bölcsen dönt a tábla fölött.