Két tartományban is megrendült a CDU, az AfD Schwerinben, a Balpárt Berlinben nyert

Németország;választás;CDU;

2026-09-20 18:34:00 CEST

Friedrich Merz kancellárra még nagyobb nyomás nehezedik a vasárnapi német tartományi választások után. Az első prognózisok Mecklenburg–Elő-Pomerániában és a fővárosban egyaránt a korábbi erőviszonyok felborulását mutatják, miközben a kormányalakítás mindkét helyen többpárti egyeztetéseken múlhat.

Két tartományi választás két különböző politikai irányt rajzolt ki Németországban vasárnap este. Az ARD megbízásából dolgozó infratest dimap 18 órakor közölt első prognózisa szerint Mecklenburg–Elő-Pomerániában az AfD 37,0 százalékkal végzett az élen, szorosan az SPD 35,5 százaléka előtt. Berlinben ezzel szemben a Balpárt 24,5 százalékkal lett a legerősebb, a CDU 20,0, az AfD 16,0, a Zöldek 15,0, az SPD pedig 12,0 százalékon állt. A számok még nem tekinthetők végeredménynek: az első prognózis a szavazóhelyiségekből kilépők megkérdezésére épül, később a megszámolt voksokból készülő úgynevezett Hochrechnungok pontosítják. A politikai irány azonban már ebből is látszik: a CDU mindkét tartományban súlyos veszteséget szenvedett, miközben két teljesen eltérő ellenzéki erő tört előre.

A CDU egyszerre került történelmi veszélyzónába Schwerinben és veszítette el berlini első helyét.

Mecklenburg–Elő-Pomerániában az est egyik legfontosabb száma a CDU 5,5 százalékos eredménye. A kereszténydemokraták történetük során még soha nem estek ki tartományi parlamentből, most viszont alig fél százalékponttal állnak a bejutási küszöb fölött. A Balpárt 7,5, a Zöldek 5,5, a BSW pedig pontosan 5,0 százalékon állt az első becslésben, így néhány tizedszázalékos elmozdulás is átírhatja a mandátumarányokat és a lehetséges koalíciókat. A CDU számára ezért nem pusztán egy újabb gyenge tartományi eredményről van szó: a párt parlamenti jelenléte is kérdésessé vált egy olyan tartományban, ahol korábban magától értetődő része volt a politikai középnek.

Schwesig visszahozta az SPD-t

A mecklenburgi választás hónapokon át az AfD biztos fölényéről szólt, az utolsó hetekben azonban Manuela Schwesig miniszterelnök személyére épített SPD-kampány jelentősen csökkentette a különbséget. A szociáldemokraták a „Die Frau gegen Blau”, vagyis „a nő a kékek ellen” jelszóval gyakorlatilag közvetlen párharccá alakították a választást Schwesig és az AfD között. Az utolsó ZDF-Politbarometer már 37 százalékot mért az SPD-nek és 36-ot az AfD-nek, az első vasárnapi prognózis pedig fordított sorrendet, de továbbra is szoros állást mutatott.

Az SPD ezzel látványosan jobb helyzetbe került annál, mint amit a nyár eleji felmérések jeleztek, miközben a kampány kétpólusúvá válása szinte kiszorította a középpártokat. Ez különösen a CDU-n látszik, amelynek támogatottsága a választási hajrában sem tudott érdemben magához térni. Schwesig számára ezért akkor is politikai eredmény lehet a szoros verseny, ha az SPD végül a második helyen marad: a kormányalakításban továbbra is megkerülhetetlen lehet, miközben az AfD-nek első hely esetén sincs természetes koalíciós partnere.

Az első mandátumbecslés szerint az AfD 27, az SPD 26 helyet szerezhet a 71 tagú Landtagban, a Balpárt hat, a CDU, a Zöldek és a BSW pedig négy-négy mandátumhoz juthat. A többséghez 36 hely kell. Mivel a többi parlamentbe jutó párt kizárta az AfD-vel való koalíciót, az első hely önmagában nem jelent kormányzati többséget. Ha a küszöb környékén álló pártok bejutnak, több olyan konstrukció is lehetséges, amelyből az AfD kimarad; ha valamelyikük kiesik, a mandátumarányok azonnal megváltoznak. Ez teszi különösen fontossá a CDU, a Zöldek és a BSW végleges eredményét: egyetlen párt kiesése is új többségi képletet teremthet.

Az AfD első helye Mecklenburg–Elő-Pomerániában önmagában még nem nyit utat a miniszterelnöki poszthoz.

Berlinben egészen más politikai elmozdulás látszik. A lakhatási válság megoldását a programja fókuszába helyező Balpárt 24,5 százaléka több mint tizenkét százalékpontos erősödést jelentene a 2023-as ismételt választáshoz képest, míg a CDU 20 százaléka jóval elmarad a három évvel ezelőtti 28,2 százalékától. Az SPD 12 százalékra süllyedt, a Zöldek 15, az AfD 16 százalékon álltak. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) itt is éppen az ötszázalékos küszöbön mozgott, ezért a későbbi "Hochrechnungok" a fővárosban is érdemben módosíthatják a parlamenti arányokat. A főváros eredménye azt is mutatja, hogy a tiltakozó szavazatok nem egyetlen irányba rendeződnek: miközben keleten az AfD dominál, Berlinben a Balpárt tudta a legnagyobb növekedést elérni.

Merzre nő a nyomás

A berlini CDU számára különösen súlyos a visszaesés, mert 2023-ban még egyértelműen megnyerte az ismételt választást, és Kai Wegner lett a kormányzó polgármester. Wegner azonban idén nyáron visszalépett a listavezetői szereptől, miután a januári nagy áramszünet kezelésével kapcsolatban erős bírálatok érték. A CDU végül Stefan Evers pénzügyi szenátort indította. Az első prognózis szerint a jelenlegi CDU–SPD-koalíció elveszíti többségét, miközben a Linke–Zöldek–SPD és a CDU–Zöldek–SPD összetételű hárompárti együttműködés is elérheti a többségi küszöböt.

Ez azt jelenti, hogy Berlinben a győztes párt személye önmagában nem dönti el, ki adhatja a következő kormányzó polgármestert. A Balpárt első helye erős tárgyalási pozíciót jelenthet, de csak akkor válhat kormányzati hatalommá, ha a Zöldekkel és az SPD-vel sikerül közös programot kialakítani. A CDU ugyanakkor második helyről is része lehet egy többségi konstrukciónak. A koalíciós tárgyalások ezért várhatóan nemcsak személyi, hanem lakhatási, közlekedési és költségvetési kérdésekben is nehéz kompromisszumokat hoznak.

A két tartomány eredménye közvetlenül érinti Friedrich Merz politikai helyzetét. A kancellár és CDU-elnök már a választás előtt is komoly párton belüli nyomás alatt állt, két héttel korábban pedig Szász-Anhaltban szenvedett nagy vereséget a CDU. A nyolc kereszténydemokrata tartományi miniszterelnök néhány nappal a mostani választások előtt közös nyilatkozatban állt ki a stabilitás és a kormányzati munka folytatása mellett. Merz vasárnap estére összehívta a CDU elnökségét, hétfőre a nagyobb pártvezetést, kedden pedig a Bundestag-frakciót.

Merz első megnyilatkozásában katasztrofális eredményről beszélt a kereszténydemokraták szempontjából.

A CDU-n belül egyelőre nincs nyílt vezetői kihívás, és két tartományi vereség jogilag természetesen nem mozdítja el automatikusan a kancellárt. Politikai értelemben azonban a mecklenburgi történelmi mélypont és a berlini első hely elvesztése tovább erősítheti a párton belüli vitát arról, képes-e Merz megállítani a támogatottság csökkenését. A következő órákban a részletesebb Hochrechnungok azt mutatják majd meg, megmarad-e a CDU Mecklenburg–Elő-Pomerániában az ötszázalékos küszöb fölött, és Berlinben milyen koalíciós többségek maradnak életképesek. A választási este így nemcsak két tartomány jövőjéről, hanem a német kereszténydemokraták országos stratégiájáról is újabb vitát nyit.