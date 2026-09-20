A Kossuth téren tartja október 23-i ünnepi megemlékezését a Tisza

megemlékezés;október 23.;1956-os forradalom;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-09-20 20:52:00 CEST

Hogy milyen programokkal készül a kormány, azt Magyar Péter egyelőre nem részletezte.

Október 23-án 16:00 órától Budapesten, a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire. Éljen a független Magyarország! - írta Magyar Péter a Facebookon.

A kormányfő korábban is többször jelezte, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára a kabinet nagyszabású megemlékezéssel készül. Ennek keretében például számos külföldi vezetőt meghívott a kerek évforduló megünneplésére, ebből azonban akadt is egy kisebb diplomáciai félreértés. Kiderült ugyanis, hogy a meghívottak között van Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is, aki ellen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság a Gázai övezetben elkövetett tömegmészárlások miatt nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. A nemzetközi büntetőtestületből még a Netanjahu-kormányhoz feltétel nélkül lojális Orbán-kormány próbálta kiléptetni Magyarországot, a Magyar-kabinet azonban első döntései között leállította a kilépési folyamatot. Az ebből fakadó félreértések tisztázása végett Magyar Péter jelezte: az ünnepre szinten minden állami vezetőt rutinszerűen meghívott, Magyarország pedig be fogja tartani a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság rendelkezéseit, ami azt jelenti, hogy hiába szerepel Netanjahu a meghívottak között, ha idejön, a nemzetközi körözés értelmében le kell tartóztatni.

Magyar Péter még áprilisban bejelentette azt is, hogy állami rendezvényt tervez tartani az Operaházban október 23-án, ezért meg is üzente Ókovács Szilveszter főigazgatónak, hogy ne adja ki aznapra az intézményt másnak. Hogy milyen egyéb programokkal készül a kormány a kerek évfordulóra, azt egyelőre nem fejtette ki.