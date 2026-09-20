Vitézy Dávid: A háborúra hivatkozva ötezer milliárdnyi többletterhet tolt az államra az Orbán-kormány az autópálya-koncesszióhoz köthetően

Vitézy Dávid;Mészáros Lőrinc;koncesszió;Szíjj László;Magyar-kormány;

2026-09-20 19:47:00 CEST

Nehogy kár érje Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót.

Az úgynevezett háborús beruházási többletköltség-kompenzáció fogalmát magyarázta el Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon, miután az Orbán-kormány ezen a címen tolt az államra újabb horribilis költségeket, hogy azzal a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető MKIF Zrt.-t segítse.

Mint Vitézy Dávid jelezte, az MKIF-fel kötött, a kormányzat szerint túlárazott és jogellenes koncessziós szerződés egyik kirívó pontja, hogy a magyar állam alig másfél évvel a szerződés megkötése után, 2023 decemberében egy Rogán Antal által aláírt szerződésmódosítással átvállalta az építőipari áremelkedés és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét, ráadásul úgy, hogy addig egyetlen négyzetméter új autópálya sem épült.

Pedig valójában egy koncessziónak - hangsúlyozta a miniszter - éppen az lenne a lényege, hogy ezeket a kockázatokat a szerződött partner viselje. Ez a konstrukció azonban úgy lett kialakítva, hogy a nyereség a Mészáros–Szíjj duó vállalatánál maradjon, miközben a kockázatok jelentős részét az állam viseli - jelezte.

Vitézy Dávid szerint mindennek egy veszélyhelyzeti kormányrendelet ágyazott meg, amelynek lényege az volt, hogy kimondta: a háború elhúzódó gazdasági hatásai 2022 második felétől jelentkeztek, azok előre nem voltak láthatóak, és kellő gondossággal eljárva sem lehetett őket előre látni. Erre hivatkozva lehetőséget teremtettek bizonyos szerződések módosítására.

A módosítást végül arra hivatkozva lépték meg, hogy az MKIF-nek jelentős mértékben nőttek többek között a kamatterhei és a költségei. Ez volt az úgynevezett háborús beruházási többletköltség-kompenzáció - magyarázta a miniszter, hozzátéve: ez önmagában legalább ötezer milliárd forinttal növelte meg az állam által kifizetendő összeget a szerződés teljes időtartama alatt.

„A szépséghiba csak az, hogy a koncessziós szerződést már a háború kitörése után írták alá. Oroszország 2022. február 24-én támadta meg Ukrajnát, a koncessziós szerződést pedig csaknem három hónappal később, május 17-én írták alá. Azaz éppen az lett volna egy valódi koncessziós szerződés értelme, hogy ezeket a költségeket és kockázatokat a vállalkozó viselje az adófizetők helyett. Ez a szerződés azonban nem így működött: ha bármi veszélyeztette Mészáros és Szíjj profitját, az állam azonnal lépett, és a kockázatokat magára vállalta” - hangsúlyozta Vitézy Dávid.

A tárcavezető ugyanakkor leszögezte, mindennek itt vége szakad: mint írta, a Tisza-kormány a szerződés átvizsgálása után egyértelműen bizonyítottnak látja, hogy ez a szerződés túlárazott és jogszerűtlen, ezért kezdeményezte annak megszüntetését.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid pénteken közösen jelentette be, hogy a Tisza-kormány semmisnek tekinti és felmondja a 35 éves autópálya-koncessziót. Elhangzott, az MKIF úgy kapott évtizedekre garantált, brutális összegű, mai áron nettó 23 196 milliárd forint értékű állami bevételt jelentő autópálya-koncessziót, hogy közben lényegében semmilyen valódi üzleti kockázatot nem vállalt. A miniszter szerint ez Magyarország történetének messze legnagyobb közbeszerzése. Magyar Péter feljelentéseket jelentett be, Mészáros Lőrincnek pedig azt üzente: enyhítő körülmény lehet, ha megtéríti az okozott károkat. Az MKIF válaszlevelében jogi eljárásokkal fenyegette meg a magyar államot. „Szeretném egyértelműen és nyilvánosan is rögzíteni: akár a jogi fenyegetőzés és a magyar emberek elleni pereskedés útját, akár a kárenyhítő közreműködés útját választják, a 23 ezer milliárd forintnak búcsút mondhatnak. Vége van” – zárta le a kormányzat részéről a polémiát Vitézy Dávid.