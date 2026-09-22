Az ukrán külügyminiszter szerint hiába távozott Orbán Viktor, továbbra is virágzik az akadályozásra építő politikája

Magyarország;Ukrajna;Magyar Péter;Andrij Szibiha;Orbán Anita;

2026-09-22 07:37:00 CEST

Andrij Szibiha bírálataira Magyar Péter és Orbán Anita is reagált.

Rossz néven vette Ukrajna a Magyar-kormány elutasító gesztusait a Volodimir Zelenszkij által életre hívott Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködéssel kapcsolatban. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, „Zavarba ejtő számunkra mindaz, amit az utóbbi időben Budapestről hallunk. Úgy tűnik, bár Orbán Viktor távozott, az általa képviselt obstrukciós és izolacionista politika továbbra is virágzik.”

Az ukrán tárcavezető szerint Magyar Péter miniszterelnök feleslegesen konfrontatív kijelentéseket tett Ukrajnával szemben, amelyek meglepőek számára. Mint írta, a kárpáti integrációs kezdeményezés céja az egész régió fejlesztése, amely a jóléthez és kölcsönösen előnyös projektek megvalósításához járul hozzá. A magyar fél határozott elutasításának okai ismeretlenek - hangsúlyozta.

Andrij Szibiha közölte, szintén meglepőek azok a kijelentések, amelyek kétségbe vonták az ukrán és magyar energiavállalatok közötti, kétoldalú memorandumban rögzített közvetlen, pragmatikus és kölcsönösen előnyös együttműködést.

„Ha a politika beavatkozik a pragmatikus üzleti folyamatokba, abból sosem sül ki semmi jó”

- állapította meg.

Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, az orbánizmus sem Magyarország, sem a régió számára nem hozott semmi jót és a jövőben sem fog senkinek a hasznára válni. Az elutasító kijelentések ellenére viszont továbbra is hangsúlyozta, Ukrajna nyitott arra, hogy kölcsönösen előnyös, pragmatikus és tiszteleten alapuló kétoldalú együttműködést alakítson ki Magyarországgal.

Andrij Szibiha bejegyzésére Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter is reagált az X-en. A magyar kormányfő azt írta: „Segítek neked. Azt állítani, hogy egy szuverén ország tagja egy nemzetközi együttműködésnek (Kárpáti Nyolcak) az érintett országgal való előzetes egyeztetés és hozzájárulás nélkül, teljesen elfogadhatatlan. Csak hogy egy példát említsek: Szia, alapítottunk egy focicsapatot a szomszéd faluban. Nem ismerjük egymást, de tagja vagy, és te hozod a labdát.”

Orbán Anita válaszüzenetében azt ismételte meg, hogy Magyarország nem csatlakozott a C8 kezdeményezéshez, nemzetközi energiaipari együttműködés pedig nem jöhet létre a magyar kormány bevonása nélkül. A magyar külügyminiszter továbbá hangsúlyozta: „Hivatalba lépése óta az új magyar kormány számos gesztust tett Ukrajna felé, ezért nincs hasonlóság Orbán Viktor obstrukcionista politikájával.”