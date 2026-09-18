Kárpáti Nyolcak néven új regionális együttműködés indul Kijev kezdeményezésére

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2026-09-18 20:49:00 CEST

Európai vezetőkkel találkozott Volodimir Zelenszkij pénteken Nyugat-Ukrajnában, hogy közép-európai országok, köztük Magyarország részvételével Kárpáti Nyolcak (C8) néven útnak indítsák a térség új együttműködési fórumát.

A háromnapos találkozón Lengyelország, Szerbia és Románia a legmagasabb szinten képviseltette magát Donald Tusk miniszterelnök, valamint Aleksandar Vučić szerb és Nicușor Dan román elnök részvételével. Szlovákia részéről a megbetegedett Robert Fico miniszterelnök helyett Marek Estok, a külügyminisztérium európai ügyekért felelős államtitkára vesz részt. Csehország és Ausztria képviselői mellett Magyarország részéről a kijevi magyar nagykövetség vezetője, Heizer Antal volt ott az eseményen, tájékoztatta a HVG-t a Külügyminisztérium.

A nyugat-ukrajnai Ivano-frankivszki terület Bukovel síközpontjában vasárnapig tartó nagyszabású eseményen ukrán részről Szerhij Koreckij miniszterelnök, Ruszlan Sztefancsuk házelnök és Tetyana Berezsna kulturális miniszter van jelen, de uniós intézmények és üzleti vállalkozások képviselői is részt vesznek.

Ennek a mozgalomnak a célja az lesz, „hogy még szorosabbra fűzze országaink kapcsolatát, és újabb erős keretet teremtsen az együttműködéshez uniós szinten”

– írta a közösségi médiában Zelenszkij elnök, a kooperáció kulcsfontosságú területeiként a biztonságot, az energiát, a közlekedést és a határokon átnyúló gazdasági együttműködés jelentős bővítését, valamint a közösségek hathatós támogatását jelölve meg.

„Egységes Európát akarunk, amely erős regionális politikával rendelkezik. Itt, a Kárpátokban pedig számos olyan gyakorlati feladatunk van, amelyek folyamatos egyeztetést igényelnek”

– hangsúlyozta nyitóbeszédében Zelenszkij.

– Az együttműködés révén országainknak meg kell erősíteniük és korszerűsíteniük kell a közlekedést és a logisztikát, fejleszteniük kell az energetikai infrastruktúrát, több beruházást kell vonzaniuk, valamint javítaniuk kell mind az áruk, mind a védelmi célú szállítmányok mobilitását

– tette hozzá.

Az ukrán elnök azt is bejelentette, hogy új beruházási és kereskedelmi megállapodásokat mutatnak be a csúcstalálkozó második szakaszában, amely a gazdasági együttműködésre összpontosít majd mintegy ötszáz üzletember részvételével.

„Csak a mai napon közel száz üzleti projektet mutatnak be a nyolc kárpát-medencei országból. E projektek összértéke eléri a 40 milliárd eurót”

– mondta.

Tusk a lengyel-ukrán feszültségek feoldásáról

Ukrajna partnerei az eseményt arra használták fel, hogy megerősítsék Kijev iránti támogatásukat. A sajtótájékoztatón Donald Tusk biztosította Ukrajnát Lengyelország szolidaritásáról az orosz agresszióval szemben. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a Kijev és Varsó között a történelmi sérelmek miatt kiújult feszültségekre, hangsúlyozva, hogy a barátoknak képesnek kell lenniük arra, hogy nyíltan megvitassanak akár nehéz témákat is.

A két ország között a nyáron robbant ki vita, miután Zelenszkij egy katonai egységet a második világháború idején működő Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el, amelyet Lengyelország az 1943–1945-ös volhíniai mészárlások elkövetőjének tart.

Tusk szerint az új együttműködési formátum Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit is segítheti, hiszen a részt vevő országok közül hat az EU tagja, a blokkhoz való csatlakozáshoz pedig mind Kijevnek, mind Belgrádnak szüksége lesz az összes uniós tagállam támogatására.

A Kyiv Idependent felidézi, hogy Zelenszkij augusztusban beszélt először a kárpát-medencei kezdeményezésről, amelyet a határokon átnyúló gazdasági és humanitárius együttműködés fórumaként határozott meg – olyan partnerekkel is, akik nem hajlandók fegyvereket biztosítani Ukrajnának. A csoport egyes kormányai, nevezetesen Szlovákia és Magyarország, elzárkóznak attól, hogy fegyvereket szállítsanak Kijevnek.