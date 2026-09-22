„Egy kicsit oda kéne nekik b*szni” – így reagált Takács Péter a MOK tiltakozására

Parlament;törvény;Magyar Orvosi Kamara;Takács Péter;

2026-09-22 07:55:00 CEST

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfő éjszaka, az orvosi kamara kötelező tagságának visszaállításáról szóló törvény végszavazása előtti órákban hozta nyilvánosságra azt a 2022. december 2-án kelt levelet, amelyben Takács Péter akkori egészségügyi államtitkár a köztestület egyik korábbi, rendkívüli körlevelére reagált.

„Sztem egy kicsit oda kéne nekik baszni” – ezt írta Takács Péter akkori egészségügyi államtitkár 2022 decemberében a Magyar Orvosi Kamara egyik körlevelére reagálva egy most nyilvánosságra került levélben. Néhány hónappal később az Orbán-kormány egy nap alatt vitte át a parlamenten azt a törvényt, amely megszüntette a kötelező orvosi kamarai tagságot és elvette a MOK-tól az etikai ügyeket.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfő éjszaka, az orvosi kamara kötelező tagságának visszaállításáról szóló törvény végszavazása előtti órákban hozta nyilvánosságra azt a 2022. december 2-án kelt levelet, amelyben Takács Péter akkori egészségügyi államtitkár a köztestület egyik korábbi, rendkívüli körlevelére reagált. A MOK abban egy nappal korábban arról írt, hogy álláspontja szerint a készülő egészségügyi törvénymódosítás súlyosan veszélyezteti a betegbiztonságot, ezért rendkívüli országos küldöttgyűlés összehívását kezdeményezte.

A továbbított kamarai levélre Takács Péter azt írta:

„Kommunista kiáltvány.... láttam. Konzultálok Samuval meg Bencével, sztem egy kicsit oda kéne nekik baszni.”

A levélben említett Samu Attila akkor a Belügyminisztérium sajtófőnöke, Rétvári Bence pedig a tárca parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese volt. Hegedűs Zsolt nem közölte, hogy ki volt a levél címzettje, illetve hogyan került hozzá a dokumentum.

Néhány hónappal később, 2023. február 27-én az Orbán-kormány benyújtotta a Magyar Orvosi Kamara helyzetét alapvetően megváltoztató törvényjavaslatot. Az Országgyűlés kivételes eljárásban már másnap elfogadta: megszűnt az orvosok kötelező kamarai tagsága, az orvosetikai eljárások pedig a MOK-tól az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz kerültek.

A kormány akkor azzal indokolta a változtatást, hogy a MOK „hatalmával visszaélve” nyomást gyakorolt az orvosokra. A kamara ezt vitatta, és politikai megtorlásként értékelte a történteket.

A 2022-es levél nyilvánosságra kerülése azért is időszerű, mert az Országgyűlés kedden várhatóan éppen a 2023-ban végrehajtott változtatások jelentős részét fordítja vissza. A parlament előtt lévő javaslat ismét kötelezővé teszi az orvosi kamarai tagságot, visszaadja a MOK-nak az etikai ügyeket, és több más szakmai jogosítvánnyal is megerősíti a kamarát.

A történet további fordulata, hogy 2026-ban annak az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak az illetékes etikai testülete marasztalta el Takács Pétert, amelyhez 2023-ban a MOK-tól átkerültek az orvosetikai eljárások. Két nyilvános megszólalása miatt megrovásban részesítették és egymillió forintos pénzbírságot szabtak ki rá. A döntés nem jogerős, Takács Péter közölte, hogy fellebbez.

Hegedűs Zsolt a most nyilvánosságra hozott levélből és az azt követő eseményekből azt a következtetést vonta le, hogy a MOK 2023-as meggyengítése politikai konfliktus következménye volt.