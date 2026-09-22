Felfüggesztette Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát a parlament

Parlament;mentelmi jog;Kocsis Máté;Pócs János;

2026-09-22 11:00:00 CEST

A „Zsolti bácsi-ügyben” tett nyilatkozataik miatt.

Felfüggesztette a tiszás többségű Országgyűlés három fideszes politikus, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát.

Kocsis Máté esetében a döntést 143 igen, 44 nem szavazattal, tartózkodás nélkül hozták meg a képviselők. Panyi Miklós mentelmi jogát 141 igen, 45 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, Pócs János mentelmi jogát 141 igen, 45 nem szavazattal függesztették fel.

A képviselők mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. A fideszes országgyűlési képviselőkkel szemben egy ügyvéd tett feljelentést a „Zsolti bácsi-ügyben” közzétett és megosztott Facebook-bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt.