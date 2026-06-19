Pócs János feljelentést tesz, szerinte a Kontroll lefizette a Szőlő utcai ügy koronatanúját

feljelentés;kontroll;Pócs János;Szőlő utca;

2026-06-19 15:17:00 CEST

A fideszes politikus szerint a bizonyítékok hitelességét nem az ő feladata igazolni.

Újabb feljelentést tesz jövő héten az ügyészségen a fideszes Pócs János - ezt a képviselőtársával, Panyi Miklóssal közösen tartott sajtótájékoztatóján jelentette be a fideszes politikus.

Az MTI kérdésére Pócs János elmondta, bűncselekményre való felbujtás miatt ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést, és a „napról napra frissülő bizonyítékokat” át fogja adni az ügyészségnek. Hogy milyen bizonyítékokról van szó, az nem világos annak fényében, hogy ezt követően hozzátette, a hozzá eljuttatott információk hitelességének bizonyítása vagy cáfolása nem az ő dolga.

Pócs János már szerdán is azzal vádolta meg Magyar Mártont, Magyar Péter testvérét, egyben a Tisza párthoz közeli Kontroll alapítóját, hogy lefizették Bangó Sándort, a Szőlő utcai ügy koronatanúját. A pedofil-bűncselekmények egyik áldozata a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben. Magyar Márton és Bangó Sándor a vádakat egyaránt visszautasították.

Pócs János most új bizonyítékként Füssy Angéla, a Pesti Srácok volt újságírója állítására hivatkozva közölte, hogy Bangó Sándor a Kontrollnak adott interjúját követően sok pénzt kapott a portáltól.

Panyi Miklós a Kontroll III. kerületi Perc utcában lévő szerkesztősége székhelye előtt tartott sajtótájékoztatón arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt és testvérét, Magyar Mártont, a Kontroll alapítóját, hogy válaszoljanak az ügyben felmerült kérdésekre, miszerint „mennyi pénzt adtak Bangó Sándornak”, mit ígértek neki, mit vártak el tőle, és hogyan adták oda neki ezt a pénzt. Pénzátadásra semmiféle bizonyítékkal nem állt elő.

Kis szépséghibája az egésznek az a nagyvonalúan kifelejtett részlet, hogy Füssy Angéla történetesen a fideszes Pesti Srácok korábbi munkatársa, többszörösen deklarált hazudozó, korábban rágalmazás miatt mondták ki jogerősen is bűnösnek. 2024-ben távozott a fideszes propagandamédiától és a Mi Hazánk szócsövének számító Magyar Jelenhez igazolt.

Ez természetesen Pócs Jánost és Panyi Miklóst nem zavarta, utóbbi arról beszélt még, hogy az egész Zsolti bácsi-ügy egy „felépített, koholt vád”, amelynek célja, hogy a „pedofil bélyeget ráaggasszák egy konkrét jobboldali politikusra, illetve az egész jobboldali közösségre”. Egyébként Zsolti bácsi személye a nyilvánosságban konkrétan soha nem lett megnevezve, amikor azonban a parlamentben egy alkalommal előkerült a téma, Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök-helyettes szót kért és éles hangnemben kikérte magának, hogy bármilyen „bűnös viszonyhoz” lett volna köze, mindezt pedig úgy tette meg, hogy közben összemosta a pedofíliát a homoszexualitással.