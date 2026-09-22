Kisiskolások neveit listázta egy osztrák politikus, a lemondását követelik

Ausztria;Osztrák Szabadságpárt;FPÖ;

2026-09-22 18:18:00 CEST

Fabian Walch osztrák, innsbrucki önkormányzati képviselő 25 első osztályos tanuló keresztnevét közölte a közösségi médiában, majd a „remigráció” szükségességéről írt. A Zöldek és az SPÖ szerint gyerekeket használt politikai üzenethez, Walch viszont visszautasítja, hogy kitoloncolásukat követelte volna.

Hatalmas felháborodást váltott ki Ausztriában Fabian Walch, a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) innsbrucki önkormányzati képviselőjének bejegyzése. A politikus egy helyi kötelező iskola első osztályának névsorát fényképezte le és tette közzé: a vezetékneveket és más adatokat kitakarta, a 25 gyermek keresztneve azonban olvasható maradt. Walch a képhez azt írta, hogy az iskolákba pillantva a város jövőjét lehet látni, Innsbruck lakói pedig szerinte kisebbségbe kerülhetnek „a saját városukban”, ha nem kezdődik meg a „remigráció”. A bejegyzésre azonnal reagáltak a helyi Zöldek és a szociáldemokraták, akik szerint a képviselő gyerekeket tett egy migrációs politikai kampány eszközévé.

Walch később azt mondta, nem gyermekek kitoloncolását követelte. Saját értelmezése szerint a „remigráció” az illegálisan Ausztriában tartózkodók és a bűncselekményt elkövető külföldiek visszaküldését jelenti. Arra azonban nem adott magyarázatot, miért kapcsolta ezt a fogalmat első osztályos kisdiákok névsorához. A bejegyzés alatt rövid idő alatt több tucat hozzászólás jelent meg, a kommentelési lehetőséget később kikapcsolták. Az FPÖ tiroli vezetője, Markus Abwerzger az ORF megkeresésére nem kommentálta az ügyet, hanem Walch állásfoglalására utalt.

Lemondást követel az ellenzék

Bernhard Höfler tiroli szociáldemokrata parlamenti képviselő hétfőn Walch lemondását követelte. Szerinte elfogadhatatlan, hogy egy választott tisztségviselő gyermekek neveit tegye közzé, majd ugyanabban a politikai üzenetben „remigrációról” beszéljen. A Zöldek részéről Zeliha Arslan integrációs szóvivő és Dejan Lukovic innsbrucki frakcióvezető szintén a politikus távozását sürgette. Azt állították, Walch a nevek alapján emelt ki gyerekeket, és ezzel összekapcsolta őket egy bevándorlásellenes politikai programmal. Innsbruck szociáldemokrata alpolgármestere, Elisabeth Mayr ugyancsak azt kifogásolta, hogy kiskorúakat vontak be a politikai küzdelembe.

Walch azt mondja, nem a gyerekek deportálásáról beszélt, ellenfelei viszont azt kérdezik: akkor miért volt szükség egy első osztály névsorára.

Az ügy azért kapott különös figyelmet, mert Walch korábban is viták középpontjába került a radikális jobboldalhoz fűződő kapcsolatai miatt. Az ORF szerint júliusban részt vett egy németországi találkozón, amelyen Martin Sellner, az ultrajobboldali Identitárius Mozgalom aktivistája is jelen volt; a rendezvény és szervezőinek egy része a német alkotmányvédelmi szervek figyelmének körében van. A Zöldek most ezt az előzményt is felidézték, és a tiroli FPÖ vezetésétől politikai következményeket követeltek. Walch és pártja ezt a keretezést vitatja, és a bevándorlási politikáról szóló kemény vita részeként kezeli az ügyet.

A remigráció körüli vita

A „remigráció” eredetileg visszavándorlást jelentő kifejezés, de az elmúlt években a német nyelvterület radikális jobboldalának egyik központi politikai fogalmává vált. Használata nem egységes: egyes politikusok kizárólag jogellenesen tartózkodó vagy bűncselekményt elkövető külföldiek eltávolítását értik alatta, más aktivisták ennél jóval szélesebb körű, akár tartózkodási joggal vagy állampolgársággal rendelkező, bevándorló hátterű emberek távozását is felvetették. Emiatt a szó jelentése és politikai következményei Ausztriában és Németországban is folyamatos viták tárgyai.

Az innsbrucki esetben a közvetlen jogi kérdés egyelőre kevésbé tisztázott, mint a politikai.

A nyilvánosságra került képen a vezetékneveket és az iskola pontos azonosító adatait kitakarták, ezért az adatvédelmi felelősség megítélése nem magától értetődő. Ugyanakkor az is kérdés, hogy ritka keresztnevek és a helyi környezet ismerete alapján egyes gyerekek felismerhetővé válhattak-e. A politikai vita ettől függetlenül arról szól, hogy egy megválasztott képviselő hol húzhatja meg a határt, amikor kiskorúak adatait vagy személyes jellemzőit használja fel közéleti állítások alátámasztására.

Az FPÖ-n belüli reakció ezért legalább olyan fontos lesz, mint az ellenzék bírálata. A párt országosan is erősen épít a bevándorlás korlátozására és a kitoloncolások bővítésére, ugyanakkor egy első osztály névsorának felhasználása más jellegű politikai kockázatot hordoz, mint egy általános migrációs kampány. Walch egyelőre nem jelezte, hogy lemondana mandátumáról. Az ügy így annak próbája is lehet, hogy a tiroli FPÖ vezetése saját belső határát hol húzza meg a bevándorlásellenes politikai kommunikációban.