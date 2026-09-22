Meggyilkoltak Taktakenézen egy roma politikust

emberölés;Taktakenéz;roma politikusok;

2026-09-22 15:30:00 CEST

Szapula János az áldozat, aki nem csak a település képviselő-testületének volt a tagja, hanem nemzetiségi képviselő is volt.

Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy Taktakenézen egy önkormányzati képviselő erőszakos bűncselekmény áldozata lett – közölte a gyilkosságról szól hírt a Facebook-oldalán Bihari Zoltán, a Tisza párt országgyűlési képviselője.

Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Romajó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Taktakenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatának is tagja volt. Szapula János Facebook adatlapja szerint 1967-ben született.

Az erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségeinkben. A vitákat és konfliktusokat minden körülmények között békés, demokratikus eszközökkel kell rendezni. A történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a történtekre ne újabb erőszak legyen a válasz – írta Bihari Zoltán, sejtetve, hogy többet tud a gyilkosság hátteréről, de arról bővebb tájékoztatást nem adott.