Elfogták a taktakenézi önkormányzati képviselő feltételezett gyilkosát

A rendőrök elfogták azt a férfit, aki Taktakenézen leszúrta egy ismerősét. Ellene emberölés miatt indult büntetőeljárás – közölte a police.hu oldalon a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság. – A férfi a megalapozott gyanú szerint szeptember 22-én a kora délelőtti órákban egy taktakenézi telephelyen megszúrta egy ismerősét, aki a helyszínen elhunyt – írták, nem említve az áldozatot, akiről korábban a Népszava is megírta, hogy roma politikus, helyi önkormányzati képviselő és a települési nemzetiségi önkormányzat tagja is volt.
A rendőrségi közlemény szerint a Szerencsi Rendőrkapitányság egyenruhásai egy órán belül felkutatták és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, akit őrizetbe vettek.
Az esetről először a Bihari Zoltán, a Tisza párt országgyűlési képviselője megdöbbenve számolt be a Facebook-oldalán. Megjegyezte, hogy a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontosnak tartja, hogy a történtekre ne újabb erőszak legyen a válasz. Azt már az MTI közölte, hogy az 59 éves Szapula János az áldozat, aki a 2024-es önkormányzati választásokon a Romajó Egyesület jelöltjeként szerzett önkormányzati képviselői mandátumot Taktakenézen.Meggyilkoltak Taktakenézen egy roma politikust