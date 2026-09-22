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2026-09-22 17:50:00 CEST

Elfogták a taktakenézi önkormányzati képviselő feltételezett gyilkosát

Az ismerőse szúrta le egy telephelyen a Romajó Egyesület helyi képviselőjét, egyben a települési roma nemzetiségi önkormányzat tagját.