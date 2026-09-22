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Képünk illusztráció

Elfogták a taktakenézi önkormányzati képviselő feltételezett gyilkosát

Az ismerőse szúrta le egy telephelyen a Romajó Egyesület helyi képviselőjét, egyben a települési roma nemzetiségi önkormányzat tagját.

A rendőrök elfogták azt a férfit, aki Taktakenézen leszúrta egy ismerősét. Ellene emberölés miatt indult büntetőeljárás – közölte a police.hu oldalon a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság. – A férfi a megalapozott gyanú szerint szeptember 22-én a kora délelőtti órákban egy taktakenézi telephelyen megszúrta egy ismerősét, aki a helyszínen elhunyt – írták, nem említve az áldozatot, akiről korábban a Népszava is megírta, hogy roma politikus, helyi önkormányzati képviselő és a települési nemzetiségi önkormányzat tagja is volt.

A rendőrségi közlemény szerint a Szerencsi Rendőrkapitányság egyenruhásai egy órán belül felkutatták és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, akit őrizetbe vettek.

Az esetről először a Bihari Zoltán, a Tisza párt országgyűlési képviselője megdöbbenve számolt be a Facebook-oldalán. Megjegyezte, hogy a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontosnak tartja, hogy a történtekre ne újabb erőszak legyen a válasz. Azt már az MTI közölte, hogy az 59 éves Szapula János az áldozat, aki a 2024-es önkormányzati választásokon a Romajó Egyesület jelöltjeként szerzett önkormányzati képviselői mandátumot Taktakenézen.

Szapula János az áldozat, aki nem csak a település képviselő-testületének volt a tagja, hanem nemzetiségi képviselő is volt.