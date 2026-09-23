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Kigyulladt egy ház az Angyali-szigeten, a környező ingatlanokat is veszélyezteti a tűz

A szigetet csak vízi úton lehet megközelíteni. 

Kigyulladt egy hétvégi ház a Ráckevei-Duna-ágon lévő Angyali-szigeten, a lángok veszélyeztetik a közeli épületeket is; a tűzoltók csónakkal érkeztek a szigetre, ahol megkezdték az oltást – közölte a katasztrófavédelem szerdán a Magyar Távirati Irodával (MTI).

A nagyjából ötven négyzetméteres hétvégi ház teljes terjedelmében lángol. A tűz meggyújtotta a környező aljnövényzetet is.

Elsőként a ráckevei önkormányzati tűzoltók érkeztek a Dunához, őket és felszerelésüket csónakkal vitték át a szigetre, és azonnal megkezdték az oltást.

Az esethez szigetszentmiklósi és fővárosi hivatásos egységek, köztük két kishajó, illetve a dömsödi önkéntes tűzoltók is kivonultak.

A legfiatalabb elkövető 11 éves volt. A kaput áttörve léptek le a zsákmánnyal. 