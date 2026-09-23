Rangadókkal rajtol a Nemzetek Ligája, ahonnan akár az Eb-re is ki lehet jutni

labdarúgás;Európa-bajnokság;Nemzetek Ligája;

2026-09-23 14:18:00 CEST

A Nemezetek Ligája 2026/27-es idényének csütörtöktől szombatig tartó első fordulójával közvetetten megkezdődik a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezősorozata is. Az első fordulóban a vb-bronzérmes Anglia fogadja a világbajnok spanyol együttest, de a holland-német és norvég-dán párharc is izgalmasnak ígérkezik.

Ebből a sorozatból ezúttal is pótselejtezős helyet lehet kivívni azon csapatoknak, amelyek 2027-ben kudarcot vallanak a hagyományos kvalifikáció során, csakhogy a korábbi kiírásokkal ellentétben ezúttal nem egyértelmű, ez hány válogatottat jelent.

Ennek az oka, hogy az európai szövetség csak két helyet biztosít a két év múlva esedékes kontinensviadal négy házigazdájának - Anglia, Skócia, Wales, Írország -, ezért valamennyi elindul a selejtezőben, de nem mindegy hány jut ki közülük a pályán elért eredményeivel. Ezen múlik ugyanis, hogy a pótselejtezőben kettő, három, vagy négy fennmaradó hely lesz-e kiadó. A különböző forgatókönyvek alapján legalább négy, legfeljebb kilenc pótselejtezős helyet osztanak ki az NL eredményei alapján - írja az MTI.

A hagyományos selejtezők decemberi sorsolásán 12 csoportba osztják majd a résztvevőket, az első helyezettek és a nyolc legjobb második egyenes ágon kijut az Eb-re, a négy legrosszabb második pedig pótselejtezős lesz.

Az NL-ben csoportgyőztesként lehet pótselejtezős helyhez jutni, de ha velük nem éri el a kellő létszámot a mezőny, akkor azt az NL-rangsorban legelőkelőbb helyen végzett csapattal, csapatokkal töltik fel.

A Nemzetek Ligája küzdelemsorozata továbbra is négy osztályban zajlik, a magyarok az élvonalból kiesve a B divízióban szerepelnek. Az A osztályban a négy csoport első két-két helyezettje a márciusi negyeddöntőbe jut, a harmadikok osztályozót vívnak, a negyedikek kiesnek. A magyarokat érintő B divízióból az első élvonalba kerül, a második a feljutásért, a harmadik a bennmaradásért játszhat márciusban, a negyedik pedig a harmadik vonalba esik.

Az első fordulóban rögtön nagy rangadókat rendeznek, ugyanis szombaton a vb-bronzérmes Anglia fogadja a világbajnok spanyol együttest, csütörtökön pedig a holland-német összecsapás és a norvég-dán skandináv derbi ígérkezik izgalmasnak.

Nemzetek Ligája, 1. forduló

A divízió, 1. csoport (péntek):

Olaszország-Belgium, Róma 20.45

Törökország-Franciaország, Izmit 20.45

A divízió, 2. csoport (csütörtök):

Hollandia-Németország, Amszterdam 20.45

Szerbia-Görögország, Belgrád 20.45

A divízió, 3. csoport (szombat):

Anglia-Spanyolország, London 20.45

Csehország-Horvátország, Prága 20.45

A divízió, 4. csoport (csütörtök):

Portugália-Wales, Lisszabon 20.45

Norvégia-Dánia, Oslo 20.45

B divízió, 1. csoport (szombat):

Szlovénia-Skócia, Ljubljana 15.00

Észak-Macedónia - Svájc, Szkopje 20.45

B divízió, 2. csoport (péntek):

Grúzia - Észak-Írország, Tbiliszi 18.00

MAGYARORSZÁG-Ukrajna, Puskás Aréna 20.45

B divízió, 3. csoport (csütörtök):

Ausztria-Izrael, Linz 20.45

Koszovó-Írország, Pristina 20.45

B divízió, 4. csoport (péntek):

Lengyelország - Bosznia-Hercegovina, Varsó 20.45

Svédország-Románia, Solna 20.45

C divízió, 1. csoport (szombat):

San Marino-Finnország, Serravalle 18.00

Albánia-Fehéroroszország, Tirana 20.45

C divízió, 2. csoport (péntek):

Örményország-Lettország, Jereván 18.00

Montenegró-Ciprus, Podgorica 20.45

C divízió, 3. csoport (szombat):

Feröer-szigetek - Kazahsztán, Tórshavn 18.00

Szlovákia-Moldova, Eperjes 20.45

C divízió, 4. csoport (szombat):

Izland-Észtország, Reykjavík 18.00

Bulgária-Luxemburg, Plovdiv 18.00

D divízió, 1. csoport (csütörtök):

Andorra-Málta, Encamp 18.00

D divízió, 2. csoport (csütörtök):

Liechtenstein-Litvánia, Vaduz 20.45