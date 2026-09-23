Az Alapjogokért Központ háttércégénél tartanak házkutatást az NNI nyomozói

B. L. G.

házkutatás;Nemzeti Nyomozó Iroda;Alapjogokért Központ;

2026-09-23 14:36:00 CEST

A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló, volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett tényleges munkát.

Az Alapjogokért Központ háttércégénél, valamint egy, a kft.-vel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén tartanak ma kutatást az NNI nyomozói. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát - írja a police.hu.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatal Nemzetközi Osztálya hűtlen kezelés miatt folytat eljárást ismeretlen tettessel szemben az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércégével kapcsolatban.

Az eddigi adatok szerint a kft. havonta 3,5 millió forintot meghaladó megbízási díjért foglalkoztatott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló, volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett a cégnek.

A nyomozók ma kutatásokat tartanak a gazdasági társaság budapesti épületeiben, a társaság könyvelőcégénél, valamint a kft.-vel kapcsolatban álló egykori, külföldi tisztségviselő utolsó ismert magyarországi tartózkodási helyén is. Ennek során iratanyagokat, dokumentumokat, szerződéseket, számlákat, fizetési jegyzékeket foglalnak le a helyszínen. Emellett adatokat mentenek a cég szerveréről, valamint több tanút is kihallgatnak.

A lefoglalt eszközöket, adatokat ezt követően fogják vizsgálni, elemezni, hogy teljeskörűen feltárják az ügyet, és jogsértés esetén a felelősségre vonás is megtörténhessen.