Távozik Ziegler Gábor, az Indamedia társtulajdonosa és vezérigazgatója

média;Index.hu;Indamedia;

2026-09-23 16:06:00 CEST

Vaszily Miklós immár teljhatalommal rendelkezhet az Index fölött.

2026. szeptember 30-ával távozik a Fidesz-közeli Indexet is tulajdonló Indamedia Csoporttól Ziegler Gábor, a médiacsoport társtulajdonosa és vezérigazgatója. A változást követően Vaszily Miklós az Indamedia tulajdonosaként és vezérigazgatójaként irányítja tovább a cégcsoportot - derül ki a MediaFuture portálon megjelent közleményből.

A bejelentés szerint a tulajdonosi és vezetői változás nem jár strukturális átalakulással, az Indamedia a jelenlegi működési modell és szervezeti struktúra mentén folytatja tevékenységét. Távozásának indoklásaképp Ziegler Gábor az ilyenkor szokásosan semmitmondó „új kihívásokat” említette: „2000 márciusában kezdtem az Indexnél dolgozni, és az azóta eltelt több mint 26 év szakmailag és emberileg is meghatározó része volt az életemnek. Az Indexből kinőtt cégcsoport mára Magyarország egyik meghatározó médiavállalatává, a mai Indamediává vált. Ez alatt az idő alatt rengeteg kiváló kollégával dolgozhattam együtt, számos piacformáló fejlesztésen, kiadványon és terméken. Jövő héttől tulajdonosként és vezérigazgatóként elválnak útjaink az Indamediával. Úgy érzem, számomra elérkezett az idő egy új életszakaszra: egy rövid pihenőt követően új kihívásokat és új inspirációkat szeretnék keresni” - fogalmazott.

A Mészáros Lőrinc médiaügyi embereként ismert Vaszily Miklós tehát úgy tűnik, immár teljhatalmat szerzett az Indamedia, és ezzel az Index fölött. A közlemény szerint a változásokat úgy kommentálta: „Gábor az elmúlt közel két évtizedben meghatározó szerepet játszott az Indamedia építésében és sikereiben. Egy erős, stabil alapokon álló, a hazai médiapiacon meghatározó cégcsoport vezetését veszem át, amelynek jelenlegi pozíciójához az ő szakmai és vezetői munkája is jelentősen hozzájárult. Portfóliónk zászlóshajója, az Index folyamatosan piacvezető a hazai online hírpiacon, a médiapiac élvonalába tartozó magazinportfóliónk meghatározó és széles közönséget elérő márkákkal rendelkezik - mint például a Glamour, a Femina, a Dívány -, ami jól mutatja a cégcsoport márkáinak erejét és piaci súlyát. A következő időszakban az eddig elért eredményekre építve dolgozunk tovább. Célunk, hogy az Indamedia hosszú távon is Magyarország meghatározó kiadóvállalata maradjon.”