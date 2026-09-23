Benyújtották a javaslatot, munkaszüneti nap lehet december 24-e

törvényjavaslat;munkaszüneti nap;december 24;Tisza Párt;

2026-09-23 15:03:00 CEST

A jelenleg is hatályos kivételek viszont megmaradnának.

December 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné a szenteste napját. Míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg december 24-ére.

A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak: a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának.

A közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési, energetikai, közmű- és más, nélkülözhetetlen szolgáltatások folyamatosságát a munkaszüneti napi munkavégzésre vonatkozó hatályos kivételi szabályok továbbra is biztosítják - áll a javaslat indoklásában.