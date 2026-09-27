Putyin politikai pajzsa

Oroszország;diplomácia;Vlagyimir Putyin;Dmitrij Peszkov;

2026-09-27 12:01:00 CEST

A nemzetközi sajtó Dmitrij Peszkovon keresztül méri le Moszkva hőmérsékletét. Az orosz elnök sajtótitkárának portréja.

Kevés olyan politikai szereplő él a világban, akinek megítélése annyira végletes lenne, mint Dmitrij Peszkov. Putyin szóvivőjét a nyugati lapok szinte egybehangzóan a dezinformáció, a művészi mellébeszélés arcaként jellemzik, míg a globális Dél, a Közel-Kelet és Ázsia sajtóorgánumai fontos diplomáciai csatornaként, jelentős geopolitikai stratégaként mutatják be az orosz politikust. A tehetséges diplomata, Jelcin felfedezettje közel másfél évtizede él testközelben Vlagyimir Putyinnal.

Egyvalamiben nincs eltérés Peszkov keleti és nyugati megítélésében. A South China Morning Post, az al-Dzsazíra vagy az Atlantic Council egybehangzóan elismeri, hogy a Kreml szóvivője képzett diplomata és orientalista, aki elit diplomáciai háttérrel rendelkezik.

Peszkov moszkvai diplomata családból származik, édesapjával gyermekkora óta járta a közel-kelet országait és fiatal kora óta élénken érdeklődik a politika iránt. Aligha véletlen, hogy a Moszkvai Állami Egyetemen is Kelet-kutatóként végzett és második tantárgyként felvette a tolmács szakot. Ma is folyamatosan beszél angolul, törökül és arabul, két ízben is diplomataként szolgált Oroszország ankarai nagykövetségén, későbbi karrierje is innen indult: 2000-ben az éppen elnökségétől búcsúzó Borisz Jelcin török tolmácsa volt. Jelcinnek nagyon megtetszett a fiatalember, s felhívta rá utódja, Vlagyimir Putyin figyelmét. Ő pedig maga mellé vette, s kisebb kitérőktől eltekintve útjaik azóta sem váltak el. Külföldi elemzők szerint Peszkov azért maradhatott immár 14 éven keresztül Putyin közvetlen környezetében, mert a lojalitás mintapéldányává vált. Oly tökéletesen elsajátította a kényes kérdések megkerülésének és a rizikós témák elhárításának művészetét, hogy ő lett a Nyugat szemében a cinikus kremli kommunikáció megtestesítője. Miközben magánéletét és luxuséletmódját is – amelyet korábban korrupcióellenes oknyomozók is bíráltak – alárendelte hivatali, értsd, Putyinhoz kötődő kapcsolatának.

A szervilizmus csimborasszójaként emlegetik Peszkov házasságait is. Első felesége, Anasztázia a híres szovjet katonai parancsnok, Bugyonnij marsall unokája, akivel még az egyetemen ismerkedtek meg. A házasság nyilván egyengette Peszkov előmenetelét, de kapcsolatuk egy idő után megromlott. Moszkvai pletykák szerint az elkényeztetett unoka nehezen viselte a törökországi diplomáciai kiküldetés kötöttségeit, a zárt életmódot és hazavágyott Moszkvába. Házasságukból egy fiú született, Nyikolaj, aki később felvette mostohaapja családnevét és Nicolai Choles néven él meglehetősen vad és fényűző életet. Rajong például az autóversenyeként: pletykalapok szerint a srácnak legalább tíz külföldi luxusautója van, amelyeket felváltva vezet. Nem akármilyen sebességgel. Nyikolaj Moszkva utcáin száguldozva több mint száz bírságot gyűjtött be közlekedési szabálysértések miatt. De Londonban, egykori tanulmányainak színhelyén sem a szerénységéről ismert. A balhés kölyök életvitele szemet szúrt a helyi hatóságoknak, úgy tudni, pár hónapig börtönben is ült.

De nem ez volt a legnagyobb dobása a legidősebb Peszkov fiúnak. 2023-ban maga tárta fel egy moszkvai lapnak adott interjújában, hogy fél évet töltött az ukrán fronton. Mint elmondta: nem nézhette tétlenül, hogy a barátai harcolnak, míg ő luxusautókkal furikázik Moszkvában. Az csak később derült ki, hogy Nyikolaj a Jevgenyij Prigozsin által vezetett Wagner-csoporthoz csatlakozott, s nem kizárt, hogy része lehetett a bucsai mészárlásban is. Mindezekről csak találgatnak a külföldi lapok is, hiszen Nyikolajt álnéven sorozták be, nem akarta, hogy katonatársai megtudják, ki az apja. Az inkognitó jól is jött, így könnyebb volt őt kimenteni, amikor Prigozsin fellázadt és csapataival Moszkva ellen indult.

Dmitrij Peszkov 1994-ben kötötte második házasságát az akkor 18 éves Jekatyerina Szolotyinszkajával, egy orosz diplomata lányával. Hírek szerint a hölgy már régóta – 15 éves kora óta – szerelmi viszonyt folytatott a nála tíz évvel idősebb Peszkovval, de kapcsolatukat titokban tartották a lány nagykorúvá válásáig. A házasság boldognak tűnt, három gyermekük született, mígnem 2012-ben híre ment, hogy Peszkov összeszűrte a levet a híres sportolóval, a műkorcsolyázó Tatyana Navkával. A feleség, Jekatyerina nem volt hajlandó megbocsátani férje hűtlenségét, elvált és Párizsban telepedett le. Ma is ott él Liza lányával, valamint Denis és Mika fiával.

A pletykalapok nem hagyták szó nélkül, hogy Peszkov a magánéletben is főnöke példáját követi. Hiszen az idő tájt pattant ki Putyin szívügye is, aki 2013-ban elvált feleségétől, Ljudmilától és élettársi viszonyba került Alina Kabajevával, az egykori olimpiai bajnok ritmikus gimnasztikázóval.

A sokáig titokban tartott viszonyt azóta sem tették hivatalossá, bár úgy tudni, közös gyermekük is van. Peszkov viszont e téren nem volt olyan szégyenlős, mint főnöke. Nem sokkal azt követően, hogy Navka lányt szült neki, 2015-ben feleségül vette az akkor 40 éves bajnoknőt és száz meghívott vendég előtt megtartották Szocsiban az „év esküvőjét”.

Az ismertség fényében sütkérező Navka sok borsot tört Peszkov orra alá. Az egykori olimpiai bajnoknő nem csupán fényűző életet él, de szívesen beszél is róla. Egy alkalommal maga osztotta meg görögországi vakációjának mozzanatait. A közösségi oldalára feltöltött képek alapján tányérokat tört egy étteremben, miközben a Zorba a görög című filmből ismert szirtaki szólt, s szolgáltatott vérpezsdítő zenét. A képek nagy port kavartak a világlapokban, hiszen Navka és férje, Dmitrij Peszkov is rajta van az Európai Unió szankciós listáján. A botrány a görögöket is kellemetlenül érintette és magyarázkodni kényszerültek: miként lehetséges, hogy Putyin elnök szóvivőjének felesége az orosz elitet sújtó szankciók ellenére Görögországban partizhatott?