Putyin megbízottja New Yorkba utazott, miközben Ukrajna és 50 ország feltétel nélküli tűzszünetet sürget

diplomácia;Dmitrij Medvegyev;tárgyalások;orosz-amerikai;tűzszüneti javaslat;ENSZ közgyűlés;közös nyilatkozat;orosz-ukrán háború;

2026-09-24 13:52:00 CEST

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök megbízottja a Reuters értesülése szerint New Yorkba utazott, hogy a Trump-adminisztráció tisztségviselőivel tárgyaljon. A Kyiv Post a hírt összekapcsolja azzal, hogy 51 ország kiadott egy közös, Oroszországot feltétel nélküli tűzszünetre szólító nyilatkozatot.

Az orosz diplomácia egyelőre nem reagált a kezdeményezésre, Kirill Dmitrijev útja ugyanakkor azt jelzi, hogy folytatódnak az amerikai–orosz egyeztetések a háború lezárásáról és az esetleges béketárgyalásokról – teszi hozzá az ukrán hírportál. Az orosz elnök különmegbízottja szerdán az Egyesült Államokba utazott, ahol – mint azt a tárgyalások előkészületeit ismerő két forrás a Reutersnak elmondta – találkozik a Trump-adminisztráció képviselőivel, köztük Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel.

A források szerint a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztetett amerikai látogatásra New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés idején kerül sor, és ez a szeptember elején a Kremlben tartott, Putyin és amerikai képviselők közötti találkozó folytatása lesz.

Az egyik forrás azt mondta: a látogatás célja, hogy fenntartsák az orosz–amerikai párbeszédet és a béketeremtési erőfeszítéseket, és napirenden szerepel majd az Oroszország és az Egyesült Államok közötti gazdasági együttműködés, az energiaügyek, valamint az ukrajnai konfliktus békés rendezése is.

Hogy ez az utóbbi kérdéskör mekkora súllyal szerepel majd Dmitrijev tárgyalásainak napirendjén, azt jól jelezheti, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán, miután találkozott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, újságíróknak azt mondta:

mind Oroszország, mind Ukrajna érdeklődést mutatott egy korlátozott, a gabona- és energiaellátást érintő tűzszünet iránt. Rubio egyúttal reményét fejezte ki, hogy Putyin elfogadja az egyesült államokbeli G20-csúcstalálkozóra szóló meghívást.

A Reuters felidézi, hogy Putyin szeptember 5-én külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov és Dmitrijev társaságában találkozott az amerikai elnök megbízottaival. Dmitrijev előzőleg egy háromórás munkaebédet is folytatott Witkoff-fal és Kushnerrel.

Korábbi egyeztetéseik során Dmitrijev elérte náluk a tengeri úton szállított orosz olaj szankciók alóli kivonását – a globális energiapiacok stabilizálása érdekében –, valamint több fogolycserét is tető alá hozott Oroszország és az Egyesült Államok között.

Ötvenegy ország tűzszünetet sürgető nyilatkozata

A Dmitrijev mostani New York-i útjáról szóló hírek néhány órával azután láttak napvilágot, hogy az ENSZ 51 tagállama Ukrajnát támogató közös nyilatkozatot adott ki, amelyben felszólították Oroszországot, egyezzen bele egy teljes körű tűzszünetbe, kezdjen érdemi tárgyalásokat az ötödik éve tartó háború lezárásáról, tegye lehetővé az ukrán civilek hazatérését és szavatolja a fekete-tengeri hajózás biztonságát.

A nyilatkozatot Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője ismertette New Yorkban az ENSZ-közgyűlés 81. ülésszakán, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter társaságában.

„Kiállunk Ukrajna mellett, és támogatjuk az orosz agresszióval szembeni fellépésében” – idézi a nyilatkozatot a Kyiv Post.

„Ukrajna már 2025 márciusában beleegyezett a teljes körű, azonnali és feltétel nélküli tűzszünetbe. Felszólítjuk Oroszországot, hogy végre ő is tegyen ugyanígy” – áll a dokumentumban, amelyről az ukrán külügyminisztérium a Telegramon is beszámolt.

Az aláírók felszólították Oroszországot arra is, hogy biztosítsa az illegálisan fogva tartott, erőszakkal áthelyezett vagy deportált ukrán civilek, köztük az invázió kezdetén Ukrajnából elhurcolt gyermekek azonnali, biztonságos és feltétel nélküli hazatérését.