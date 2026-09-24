Népszabadság;közlemény;

2026-09-24 12:15:00 CEST

2026. október 8-án, pontosan tíz évvel azután, hogy megszüntették, újraindul a Népszabadság, Magyarország nagy múltú, meghatározó lapja. Az új Népszabadság online újságként és nyomtatott hetilapként működik tovább.

Az október 8-án újra megjelenő Népszabadság a magyar sajtótörténet egyik legismertebb és legnagyobb múltú lapja, amelyet 2016. október 8-án az akkori tulajdonosa az Orbán-kormánnyal összejátszva megszüntetett.

A lap évtizedeken keresztül alapvető szereplője volt a magyar közéletnek, generációk számára jelentett tájékozódási pontot. A Népszabadság a rendszerváltás egyik fontos fórumává, majd 1990 után független napilapként a magyar médiatér meghatározó szereplőjévé vált. Szerkesztősége újságírók nemzedékeinek kiváló iskolája volt, a rendszerváltás után innen indulók ma a független magyar média fontos orgánumaiban dolgoznak meghatározó vezetőként.

Megszűnését követően a Népszabadság szellemi öröksége és védjegye továbbra is fennmaradt. A lap újraindításának alapvető feltétele a védjegy használatára vonatkozó engedély biztosítása volt, amit annak jogosultja, az újkori Népszabadság jelentős személyiségeit tömörítő Népszabadság Egyesület egyhangúlag hagyott jóvá.

A megújuló Népszabadság online közéleti hírlapként definiálja magát. A https://nszo.hu/ címen megjelenő online felületén a magyar és nemzetközi közélet híreit, a társadalom és a gazdaság fontos, aktuális történéseit dolgozza fel háttéranyagokkal, elemzésekkel, riportokkal és interjúkkal. Emellett hetente nyomtatott kiadványként is megjelenik, amely a hét legfontosabb témáit és eseményeit járja körbe.

A médiacsoport része lesz a Népszava is: a két nagy múltú magyar sajtómárka egyesíti erőit. A Népszava tartalmai a jövőben a Népszabadság hetilapjában is megjelennek, így a két lap szellemi öröksége közös platformon egyesül.

A megújuló Népszabadság kiadója a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik. A társaság 90 százalékos tulajdonrésze a jelenleg bejegyzés alatt álló 4Sight Media Group Zrt. birtokába kerül, 10 százalékban pedig Tóth Ákos, az újrainduló Népszabadság főszerkesztője tulajdonolja.

A 4Sight Media Group Zrt. az induláskor a lap kétévnyi működéséhez elegendő forrást biztosít. A médiacsoportot négy magyar magánszemély alapította céges érdekeltségein keresztül, mert hosszú távú lehetőséget látnak a magyar médiapiac átalakulásában. Megítélésük szerint az ágazatot fojtogató állami befolyás csökkenése olyan új piaci környezetet teremthet, amelyben lehetőség nyílik egy nagy és hatékony közéleti szerkesztőség felépítésére.

A Népszabadság újraindításával a legismertebb magyar sajtómárka tér vissza – már egy új korszakban. A lap a világgal együtt változik: megőrzi nevének és követendő hagyományainak örökségét, miközben működésében, formátumában és tartalmában a jelen és a jövő médiavilágához igazodik.