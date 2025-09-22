Vasárnap az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália jelentette be, hogy – a kétállami megoldás előmozdítása érdekében – elismeri a palesztin államot, Franciaország és több más állam pedig várhatóan szintén hétfőn tesz hasonló bejelentést.
Az Egyesült Államok kitiltotta területéről a palesztin vezetőt, de a tagországok elsöprő többsége egy csavarral lehetőséget adott neki, hogy mégis elmondhassa a beszédét.
Helyette benyújtottak egy alternatív tervezet, amely nem nevezi Oroszországot agresszornak, és nem ismeri el Ukrajna területi integritását sem.
Szerinte az angolszász stratégák már most arra készítik fel Európát, hogy ő is belevesse magát egy öngyilkos eszkalációba.
A célpont Haszan Naszrallah sejk, a libanoni síita szervezet vezetője volt, de úgy tudni, hogy ő életben van. Benjamin Netanjahu nagyot alakított az ENSZ-ben.
Volodimir Zelenszkij azt kéri a szövetségesektől, erősítsék meg Ukrajnát a háború mielőbbi igazságos lezárása érdekében. Tekintélyes politikusok szerint azonban aligha lehet szó az elvesztett területek visszaszerzéséről vagy valamiféle gyors győzelemről.
"Lehetetlen megállítani a háborút, amíg az agresszor minden lépést megvétóz."
Megkezdődtek az előkészületek az agresszió bűntettéért felelős orosz vezetők elszámoltatására képes nemzetközi intézményrendszer létrehozására.
Egy évvel a Vlagyimir Putyin parancsára elindított támadás után.
A háború kitörésének évfordulóján Ukrajna azt szeretné, ha minél több állam elítélné az orosz inváziót.
Talán még soha nem volt ennyire visszafogott Recep Tayyip Erdogan beszéde az ENSZ Közgyűlésének plénumán, mint az idén.
Mert így legalább személyesen el tudta neki mondani, Magyarország mennyire szeretné a békét.
Hazugság az egymilliós mozgósításról szóló hír, és túlzóak azok a jelentések, miszerint a harcképes korú férfiak menekülni próbálnak az országból.
Az ENSZ-közgyűlés általános vitáján az ukrajnai háború dominál. Sok ázsiai és afrikai ország nem akar egyik oldalra sem állni a konfliktusban. Őket próbálja a maga oldalára állítani a Nyugat és Moszkva.
„Európa jobban szenved az ukrajnai háborúra kivetett korlátozásoktól mint Oroszország” – mondta a külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint „a világ többi részén már kialakult az a kép, miszerint magánál a háborúnál súlyosabbak a szankciók hatásai”.
Közvetlenül a rakétakísérlet után Phenjan ENSZ-nagykövete felszólította az Egyesült Államokat, hogy vessen véget ellenséges politikájának.
Az idei ENSZ Közgyűlés egyik nagy meglepetése a rendezvényt megnyitó brazil elnök volt.
Állítólag technikai hibával magyarázza a történteket Washington, de az oroszok nem hisznek nekik. Bekérették az amerikai nagykövetség ügyvivőjét.
Idén év elején még makacsul tartotta magát az a pletyka, hogy Áder János magyar államfő megpályázza az év végével megüresedő ENSZ-főtitkári tisztséget, ám az érintett ezt rendre cáfolta. Nos, tény, ami tény: nem Áder János lett a főtitkár, hanem a portugál António Guterres, őt választotta meg az ENSZ 193 tagú Közgyűlése, méghozzá egyhangúlag.
A stabilitásért minden politikai árat készek vagyunk megfizetni, jelentette ki Aleksandar Vucic szerb kormányfő New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén elhangzott beszédében. Vucic úgy fogalmazott, hogy Szerbia meg fogja őrizni a békét a régióban, és nincs olyan politikai ár, amit nem fizetne meg azért, hogy megőrizze a stabilitást.
New Yorkban elkezdődött az ENSZ közgyűlésének 71. őszi ülésszaka. A világszervezet leköszönő főtitkára, Ban Ki Mun utoljára nyitotta meg főtitkárként a rendezvényt, amelyen Barack Obama is utoljára szólalt fel amerikai elnökként. A 193 államot tömörítő világszervezet közgyűlése napjaink legégetőbb problémáira keresi a megoldásokat.
Áder János és Szijjártó Péter képviseli Magyarországot az ENSZ-közgyűlés 71. ülésszakán a jövő héten New Yorkban - írta a 24.hu.
Nem vesz rész az ENSZ-közgyűlés idei általános vitájában Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte hétfőn Moszkvában Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Majdnem húsz év után újból összeül az ENSZ Közgyűlése, a téma a globális drogpolitika lesz. A tagállamok között azonban nincs egyetértés, sokan továbbra is a kábítószerek elleni totális háborút favorizálják, holott erről már rég kiderült, hogy hatástalan, a problémákat pedig tovább mélyíti. Utóbbiak táborába tartozik Magyarország is.