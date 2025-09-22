Vucic: béke bármi áron

A stabilitásért minden politikai árat készek vagyunk megfizetni, jelentette ki Aleksandar Vucic szerb kormányfő New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén elhangzott beszédében. Vucic úgy fogalmazott, hogy Szerbia meg fogja őrizni a békét a régióban, és nincs olyan politikai ár, amit nem fizetne meg azért, hogy megőrizze a stabilitást.