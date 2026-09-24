Magyar Péter: A következő generáció felnevelése a magyar sport nagy feladata

MTK Budapest;Magyar Péter;

2026-09-24 14:30:00 CEST

Az Eiffel Műhelyházban rendezték még azt a gálaestet, amelyen az 1901-ben megalakult labdarúgószakosztály 125 éves történelmét, sikereit és elnyűhetetlen szellemiségét ünnepelte az MTK Budapest. A megjelenteket Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetben köszöntötte.

A kormányfő szerint a magyar sport egyik legfontosabb feladata, hogy a következő generációt ne csak sportolóvá, hanem „nagybetűs emberré” nevelje. Magyarország miniszterelnöke az MTK labdarúgásának 125. évfordulója alkalmából rendezett gálán videóüzenetben köszöntötte a megjelenteket.

Magyar a klub történelmi alakjait, köztük Brüll Alfrédot, Orth Györgyöt, Hidegkuti Nándort, Sándor Károlyt és Illés Bélát méltatta, majd arról beszélt, hogy az MTK legfontosabb értéke nem a megszerzett serlegekben, hanem a közösségben rejlik.

„A sport megtanít bennünket arra, hogy együtt többen vagyunk képesek, hogy figyelnünk kell egymásra, hogy küzdenünk kell a társainkért is”

– fogalmazott.

A politikus szerint a magyar sport előtt továbbra is az a nagy feladat áll, hogy megfelelő környezetet teremtsen a fiatalok számára.

„A mi közös dolgunk és felelősségünk nem más, mint hogy ezek a fiatalok valódi esélyt kapjanak, hogy egyetlen tehetséges magyar gyermek se vesszen el” – mondta, hozzátéve, hogy ehhez jó pályára, felkészült és emberséges edzőre, valamint támogató közegre van szükség.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy az MTK-nak a következő 125 évben egyszerre kell megőriznie hagyományait és nyitottnak lennie a megújulásra. Kiemelte a klub utánpótlását, és azt kívánta, hogy az MTK „mindenek felett higgyen a fiatalokban”.

A beszéd végén személyes köszönetet is mondott a klubnak: „Engedjék meg, hogy megköszönjem azt a sok szépet, jót, emberséget, támogatást, amit az én fiaim is kaptak és kapnak minden nap ettől a nagy múltú és reményeink szerint fényes jövő előtt álló klubtól.”

Mint ismert, Magyar Péter két fia, a 14 éves Lóránt és a 12 esztendős Miklós is az MTK utánpótlásában pallérozódik.

Deutsch Tamás, az MTK fideszes elnöke információink szerint nem vett részt az eseményen. Egyben az is kérdés, meddig maradhat a klub élén, ugyanis Magyar Péter szeptember 18-án bejelentette, hogy a kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a magyar sportban a politika és a sportszervezetek vezetésének szétválasztása érdekében.