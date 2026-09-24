Kézilabda klubvilágbajnokság: a selejtezőből indul a Veszprém, de a döntőt veszi célba

kézilabda;Veszprém;Klubvilágbajnokság;

2026-09-24 10:17:00 CEST

Öt mérkőzés várhat a Veszprémre az Egyiptomban sorra kerülő férfi kézilabda klubvilágbajnokságon.

A mezőnyt ezúttal már nem kilenc, hanem tíz csapat alkotja, amelyek hat kontinenst képviselnek. A Veszprém mellett a címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Barcelona, valamint a BL-ezüstérmes német Füchse Berlin is pályára lép az Új Adminisztratív Fővárosban - írja az MTI.

A két szabadkártyás együttesnek, a Veszprémnek és az amerikai Los Angeles HC-nak csütörtökön selejtezőt kell játszania a csoportkörbe jutásért. Előbbi ellenfele az ausztrál Sydney Uni (tv: Sport1, 16.30) lesz, utóbbi pedig az egyiptomi Zamalek SC-vel találkozik.

A bakonyiak tavaly 51-15-re verték az ausztrál csapatot, és a győzelmük idén is biztosra vehető. Amennyiben ez megvalósul, pénteken azzal az egyiptomi al-Ahli SC-vel játszanak a csoportkör első fordulójában, amelyet tavaly 31-22-re legyőztek. Vasárnap a Füchse Berlin következhet, amelynek otthonában egy héttel ezelőtt 35-29-re nyertek BL-meccsen.

Ligetvári Patrikék harmadik csoportellenfele jövő kedden a kuvaiti Burgan SC lehet, vagyis - az erőviszonyok alapján - a Füchse elleni rangadón dőlhet el, hogy jövő csütörtökön a bronz- vagy az aranyéremért játszhatnak-e.

Az idei lesz a huszadik férfi klubvilágbajnokság. Az elsőt 1997-ben Bécsben rendezték, azóta Katar, Szaúd-Arábia és - ahogyan ezúttal is - Egyiptom volt a házigazda.

A Barcelona a csúcstartó hat győzelemmel, a német SC Magdeburg háromszor, a Füchse Berlin és a spanyol Ciudad Real két-két, a katari al-Szadd, a német THW Kiel, a Veszprém, a spanyol Atlético Madrid és a spanyol Teka Cantabria pedig egy-egy alkalommal nyerte meg a klub-vb-t.

A legtöbbször - 13-szor - a Sydney Uni szerepelt a mezőnyben, a Veszprém eddig háromszor volt ott, 2015-ben és tavaly ezüst-, 2024-ben aranyérmes lett.

A csoportbeosztás

A csoport: Barcelona (spanyol), Montada (marokkói), EC Pinheiros (brazil), a Los Angeles HC (amerikai)-Zamalek SC (egyiptomi) selejtező továbbjutója

B csoport: Füchse Berlin (német), al-Ahli SC (egyiptomi), Burgan SC (kuvaiti), a Sydney Uni (ausztrál)-One Veszprém HC selejtező továbbjutója

A Veszprém programja:

Szeptember 24., csütörtök:

Selejtező: Sydney Uni-One Veszprém HC 16:30

Továbbjutás esetén:

Szeptember 25., péntek:

Csoportkör, 1. forduló:

al-Ahli SC - One Veszprém HC 19.45

Szeptember 27., vasárnap:

Csoportkör, 2. forduló:

Füchse Berlin-One Veszprém HC 16.45

Szeptember 29., kedd:

Csoportkör, 3. (utolsó) forduló:

One Veszprém HC-Burgan SC 16.45

Október 1., csütörtök:

Helyosztók:

A 7. helyért: 11.30

Az 5. helyért: 14.00

A 3. helyért: 16.30

Döntő: 19.00