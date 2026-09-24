Berlin visszalépett az olimpiai pályázattól

olimpia;visszalépés;Berlin;

2026-09-24 14:24:00 CEST

Berlin visszalépett attól a versengéstől, amelynek végén kiválasztják Németország pályázóját az olimpiai és paralimpiai játékok rendezésére – jelentette be csütörtökön a német főváros vezetése.

A döntés két nappal azelőtt született meg, hogy a Német Olimpiai Sportszövetség (DOSB) megnevezi jelöltjét a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es nyári olimpia megrendezésére. A berlini állásfoglalást követően München - Kiellel közösen -, valamint a kölni központú Rajna-Ruhr régió maradt versenyben.

Berlin esélyeit csekélynek ítélték, miután a Baloldal (Die Linke) végzett az élen a német fővárosban vasárnap tartott tartományi választáson. A párt részéről Elif Eralp - aki várhatóan a következő főpolgármester lesz - kijelentette: „az adófizetők pénzének pazarlásaként” értékeli az olimpiai pályázatot.

Berlin eleve a müncheni és a rajna-ruhr-i pályázat mögé került abban a rangsorban, amelyet a DOSB illetékesei kedden - azaz a most szombati szavazást megelőzően - hoztak nyilvánosságra. München a lehetséges 100-ból 87, a Rajna-Ruhr pályázat pedig 85 pontot kapott. Mindkettőt „nagyon jónak” minősítették. Berlin 74,6 pontot ért el, így „jó” minősítést kapott.

„Szomorú nap a mai Berlin számára. Az olimpiai és paralimpiai játékok nagyszerű lehetőséget jelentettek volna Berlin és Kelet-Németország számára”

– közölte a még hivatalában lévő főpolgármester, Kai Wegner, hozzátéve, hogy egyeztetni próbált a Die Linke képviselőivel a pályázatról, de elutasításba ütközött. „Sajnos elvették a lehetőségünket. Kihúzták alólunk a talajt” – fogalmazott.

Thomas Weikert, a Német Olimpiai Bizottság elnöke megköszönte Berlinnek a „tisztesség és tisztelet nagyszerű megnyilvánulását”, amelyet a versenyből való kiszállással tanúsított.

„Ez is alátámasztja, hogy a főváros döntéshozói mindenekelőtt arra összpontosítanak, hogy a rendezés helyszínétől függetlenül végre újra Németországba hozzák a játékokat” – áll a DOSB közleményében.

Berlinben nem tartottak népszavazást az esetleges olimpiai pályázatról, de a közvélemény-kutatások a lakosság megosztottságát tükrözték. A város korábban már pályázott a 2000-es játékok rendezési jogára, azonban alulmaradt Sydneyvel szemben. A német főváros még a náci uralom idején, 1936-ban adott otthont az olimpiának.

Münchenben és az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban található Rajna-Ruhr régióban viszont sikeres volt a népszavazás, míg Hamburg visszalépett, miután lakosai a pályázat ellen szavaztak.

Németországban legutóbb 1972-ben, Münchenben rendeztek olimpiát.