Magyar Honvédség;tragédia;Ruszin-Szendi Romulusz;

Tragédia a Magyar Honvédségnél: két katona halt meg szolgálatteljesítés közben

A halálesetek körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

Tragédiák történtek a honvédség életében az elmúlt napokban. Két katonánk vesztette életét szolgálatteljesítés közben - írta közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

A tárcavezető közlése szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében - eddig ismeretlen okból - önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban hunyt el. Egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel. A halálesetek körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

Ruszin-Szendi Romulusz az elhunyt katonák családjának és bajtársainak őszinte részvétét fejezte ki és mielőbbi megnyugvást kíván.

Karcagi cigánytelepen nőtt fel, éveket töltött Németországban, majd Győrben nyitott barbershopot Mihácsi Patrik. A tiltakozás mellett széles körű szolidaritást is kiváltott, hogy győri üzletére a megbélyegzés szándékával kiírták: cigány. A rasszista akció fordítva sült el. Riport.