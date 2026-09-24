Tragédia a Magyar Honvédségnél: két katona halt meg szolgálatteljesítés közben

Magyar Honvédség;tragédia;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-09-24 15:20:00 CEST

A halálesetek körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

Tragédiák történtek a honvédség életében az elmúlt napokban. Két katonánk vesztette életét szolgálatteljesítés közben - írta közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

A tárcavezető közlése szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében - eddig ismeretlen okból - önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban hunyt el. Egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel. A halálesetek körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

Ruszin-Szendi Romulusz az elhunyt katonák családjának és bajtársainak őszinte részvétét fejezte ki és mielőbbi megnyugvást kíván.