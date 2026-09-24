Szaka István: amit velem tettek, az felháborító és szégyenteljes

boksz;ökölvívás;Európa-bajnokság;

2026-09-24 18:24:00 CEST

A szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon ötödikként záró Szaka István (50 kg) Facebook-oldalán azt írta: a verseny egyik legnagyobb csalása történt meg vele.

Az 50 kilogrammban szereplő Szaka István nagy csata végén, 3-2-es megosztott pontozással kikapott a negyeddöntőben, így lemaradt az éremről a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon.

A magyar szövetség Facebook-oldala szerint Szaka „minden menetben dominált”, ám a pontozók a világbajnok azeri Subhan Mamedovot hozták ki győztesül.

„Amit velem tettek, az felháborító és szégyenteljes. A világbajnokság után ismét a verseny egyik legnagyobb csalása történt meg velem”

– írta Facebook-oldalán Szaka István.

Hozzátette: pontosan tudja, hogy ő a világ legjobb 50 kg-os ökölvívója. „Tisztában vagyok vele, hogy világbajnokokat is képes vagyok legyőzni. Nemcsak legyőzni, hanem agyba-főbe verni” – tette hozzá.