Forma-1: Russell volt a leggyorsabb mindkét csütörtöki szabadedzésen

George Russell, a Mercedes brit pilótája elkapta a fonalat Bakuban: a csütörtöki első szabadedzés után a délutáni második tréningen is leggyorsabbnak bizonyult. A 28 éves versenyző előnye tekintélyes volt, hiszen több mint fél másodperccel volt gyorsabb, mint a csapattárs Andrea Kimi Antonelli.
A Mercedes duója mögött a négyszeres világbajnok, Max Verstappen lett a harmadik, a két Ferrari lemaradása pedig már több mint egy másodperc volt. Charles Leclerc és Lewis Hamilton mögött a hatodik pozícióban a címvédő Lando Norris (McLaren) zárt közel másfél másodperc hátránnyal.
A további program
Péntek:
Harmadik szabadedzés: 10.30-11.30
Időmérő edzés: 14 órától
Szombat:
Futam: 13 órától