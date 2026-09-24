Forma-1: Russell volt a leggyorsabb mindkét csütörtöki szabadedzésen

Forma-1;Azeri Nagydíj;George Russell;

2026-09-24 15:35:00 CEST

Mercedes-fölénnyel indult a Forma-1-es Azeri Nagydíj: mindkét csütörtöki szabadedzésen George Russell volt a leggyorsabb.

George Russell, a Mercedes brit pilótája elkapta a fonalat Bakuban: a csütörtöki első szabadedzés után a délutáni második tréningen is leggyorsabbnak bizonyult. A 28 éves versenyző előnye tekintélyes volt, hiszen több mint fél másodperccel volt gyorsabb, mint a csapattárs Andrea Kimi Antonelli.

A Mercedes duója mögött a négyszeres világbajnok, Max Verstappen lett a harmadik, a két Ferrari lemaradása pedig már több mint egy másodperc volt. Charles Leclerc és Lewis Hamilton mögött a hatodik pozícióban a címvédő Lando Norris (McLaren) zárt közel másfél másodperc hátránnyal.

A további program

Péntek:

Harmadik szabadedzés: 10.30-11.30

Időmérő edzés: 14 órától

Szombat:

Futam: 13 órától