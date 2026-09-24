Megtartotta önvizsgálatát a Nézőpont, a jövőben nem pártpreferencia-adatokat közölnek elsősorban

Nézőpont Intézet;önvizsgálat;közvélemény-kutatások;

2026-09-24 16:45:00 CEST

A Fidesz-közeli intézet áprilisban eléggé mellélőtte a választási eredményeket.

A 2026-os országgyűlési választás óta eltelt időszakban, a választások másnapján tett vállalásunknak megfelelően, megvizsgáltuk a közvélemény-kutatási módszertanunkat. A tanulságok alapján a Nézőpont Intézet munkája a következő időszakban átalakul - jelentette be közleményében a Fidesz-közeli intézet.

Mint írták, az átalakulás három területen is érzékelhető lesz. Egyrészt, a jövőben nem pártpreferencia-adatokat publikálnak elsősorban, hanem „mélyebb összefüggésekre rámutató, kutatásalapú elemzéseket”.

„Célunk, hogy a gondolkodó magyar emberek valóságismeretét bővítsük és ennek érdekében április után visszatérünk a magyar nyilvánosságba is. A jövőben kutatási jelentéseink módszertani és az adatfelvételre vonatkozó információi részletesebbek, a korábbiaknál transzparensebbek és minden érdeklődő számára elérhetőek lesznek” - ígérte az intézet.

További újdonságként a Nézőpont bejelentette, hogy „Magyarország 2040” címmel szakpolitikai műhelyeket alakítanak, azzal a céllal, hogy Magyarország jövőjét vizsgálják több területen, a várható technológiai, gazdasági és politikai trendeket azonosítva és hatásukat figyelembe véve. Az intézet továbbá közölte azt is, hogy ösztöndíjjal fognak támogatni hallgatókat, kutatókat, elemzőket és médiumokat is, hogy ezzel hozzájáruljanak a „demokratikus közélet egyensúlyának fennmaradásához”.

„A Nézőpont Intézet a jövőben csak az azonos nevű alapítvány jogi formájában fog működni. Tevékenységét a továbbiakban is közhasznúan végzi, ahhoz sem állami, sem üzleti támogatásokat nem fog igénybe venni”

- olvasható a közleményben.

Mint ismert, a Mráz Ágoston Sámuel vezette Fidesz-közeli intézet a választási kampányban végig a Fidesz előnyét közölte a pártpreferencia-méréseiben, annak ellenére, hogy minden, a kormánypárt befolyásától mentes közvélemény-kutató határozott Tisza-előnyt várt.