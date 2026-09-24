Kukhta Vladislava döntőbe jutott a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon

döntő;ökölvívás;Európa-bajnokság;Kukhta Vladislava;

2026-09-24 17:57:00 CEST

A pénteki zárónapon két magyar lesz érdekelt a döntős programban, szerdán ugyanis Hámori Luca jutott fináléba 65 kilogrammban.

Kukhta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kilogrammos súlycsoport pénteki fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon.

A kazah származású magyar bokszoló a nyolcaddöntőben kezdte meg szereplését a bolgár fővárosban, ahol a görög Panagiota Kuzilut könnyedén múlta felül úgy, hogy a mérkőzés nem ment végig, a bíró a harmadik menetben megállította az összecsapást. A szerdai negyeddöntőben szintén jól bokszolt és egyhangú pontozással verte a franciák világbajnoki bronzérmesét, Amina Zidanit.

A negyeddöntős sikerrel az éremszerzése biztossá vált, csütörtökön pedig az volt a tét, hogy bronz kerül a gyűjteményébe, vagy pénteken a döntőben egy fényesebb medált szerezhet. Az ellenfele az írek kétszeres Eb-harmadikja, a 33 éves Michaela Walsh volt. A meccs első menetére a nagy tét alaposan rányomta a bélyegét, a felek rendkívül óvatos harcmodorban küzdöttek, kevés volt az ütés és még kevesebb a találat. Kukhta Vladislava terelgette ellenfelét, de nagyon ritkán ütött, míg az ír egy-két váratlan megindulással próbála meglepni őt. A kiegyenlített menetet aztán három pontozó a magyarnak adta, míg kettő a riválisának.

A második három percet lényegesen "őszintébb" bunyó jellemezte, mindkét bokszoló többet próbálkozott, Kukhta továbbra irányított és ment előre, s a szakasz második felében egyértelműen jobb volt, szép kombinációkkal talált, ráadásul Walsh rengeteget szabálytalankodott, így nem volt meglepő, hogy egyhangúlag valamennyi pontozó Kukhta Vladislavának adta a menetet.

Mindez azt jelentette, hogy három pontozónál 20-18 volt a magyar előnye, azaz úgy kezdhette a záró három percet, hogy tudta, az ír csak akkor fordíthat, ha óriási fölényt harcol ki és földre küldi, vagy kiüti őt. A Halker-Király Team 27 éves öklözője éppen ezért a biztonságra törekedett, hagyta az írt támadni. Walsh becsülettel ment előre és rengeteget ütött, Kukhta viszont kézben tartotta a meccset, s noha az utolsó szakaszt négy bíró az írnek adta, a mérkőzést 4-1-es pontozással a magyar nyerte meg.

Kukhta győzelme azt jelenti, hogy a pénteki zárónapon két magyar lesz érdekelt a döntős programban, szerdán ugyanis Hámori Luca jutott fináléba 65 kilogrammban. Mellettük Szira Zsófia zárta éremmel az Eb-t, aki a +80 kg-ban lett harmadik.