Szoboszlai Dominik szerint Varga és Sallai sérülése másoknak lehetőséget ad a bizonyításra

magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;Szoboszlai Dominik;

2026-09-24 16:49:00 CEST

A magyar labdarúgó-válogatott pénteken hazai környezetben, Ukrajna ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligájában. A mérkőzést megelőző csütörtöki sajtóeseményen a csapatkapitány Szoboszlai Dominik és a szövetségi kapitány Marco Rossi beszélt a hiányzókról és a csapat előtt álló feladatokról.

A magyar labdarúgó-válogatott számára rendkívül fontos lenne a jó rajt a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, de nagy hiányzói miatt ez nehezebbnek ígérkezik pénteken Ukrajna ellen a Puskás Arénában.

Szoboszlai Dominik, a válogatott csapatkapitánya a Telkiben megtartott csütörtöki sajtóeseményen arról beszélt, Sallai Roland és Varga Barnabás sérülése nagy érvágás a válogatott számára, ugyanakkor most más játékosok lehetőséget kapnak arra, hogy előrelépjenek és felelősséget vállaljanak a teljesítményükkel.

„Meccsről meccsre kell tekinteni és mindent beleadni. Mindannyian vissza szeretnénk jutni az A divízióba, ezért mindent meg fogunk tenni minden meccsen, de elég jó válogatottak ellen fogunk játszani”

– tekintett előre Szoboszlai, aki szerint sokak számára nagy kihívást jelent majd, hogy 12 nap alatt négyszer kell pályára lépniük.

Marco Rossi szövetségi kapitány arról beszélt, Magyarországon nincs annyi minőségi futballista, mint mondjuk Németországban, így egy-egy alapember elvesztése komoly kihívást jelent.

„A játékosaink koncentráltak, megértették a kéréseinket, sok videóelemzésen vagyunk túl. A hozzáállásuk kifogástalan, senkire nem panaszkodhatom. A következő négy mérkőzésen mindenkinek lehet lehetősége.

Nem tudom megígérni, hogy Ukrajna ellen elhozzuk a három pontot, viszont mindent megteszünk érte az első perctől az utolsóig”

– tekintett előre.

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport

1. forduló:

Grúzia – Észak-Írország, Tbiliszi 18.00

MAGYARORSZÁG – Ukrajna, Puskás Aréna 20.45 (tv: M4 Sport)

További program:

2. forduló (szeptember 28.):

Grúzia-Ukrajna, Tbiliszi 18.00

Észak-Írország - MAGYARORSZÁG, Belfast 20.45

3. forduló (október 2.):

MAGYARORSZÁG-Grúzia, Puskás Aréna 20.45

Ukrajna - Észak-Írország, Nagyszombat 20.45

4. forduló (október 5.):

Észak-Írország - Grúzia, Belfast 20.45

Ukrajna-MAGYARORSZÁG, Nagyszombat 20.45

5. forduló (november 14.):

Grúzia-MAGYARORSZÁG, Tbiliszi 18.00

Észak-Írország - Ukrajna, Belfast 20.45

6. forduló (november 17.):

Magyarország - Észak-Írország, Puskás Aréna 20.45

Ukrajna-Grúzia, Nagyszombat 20.45