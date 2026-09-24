Kézilabda klub-vb: átgázolt ellenfelén a Veszprém

A Sydney Uni 26 gólos legyőzésével csoportkörös a Veszprém az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokságon. A nagy különbség nem különösebben meglepő, hiszen a bakonyiak tavaly 51-15-re verték az ausztrál csapatot.
Ezúttal Gáncs-Pető Máté a mezőny legeredményesebb játékosaként 13, Hugo Descat 11, Yanis Lenne és Barna János négy-négy góllal, Emil Nielsen és Mikael Appelgren pedig hat-hat védéssel járult hozzá a sikerhez.
„Először is örülök a csapat teljesítményének, hiszen az első mérkőzés után már ott vagyunk a csoportkörben. Holnap azonban egy nehezebb találkozó vár ránk. A következő ellenfelünk más szintet képvisel, ezért különösen oda kell figyelnünk. Idegenben játszunk egy jó csapat ellen, így még nagyobb koncentrációra lesz szükségünk” – értékelt Xavier Pascual, a veszprémiek trénere.
Az idei a huszadik férfi klubvilágbajnokság, és a negyedik, amelyen a - 2015-ben és tavaly ezüst-, 2024-ben aranyérmes - Veszprém részt vesz.
A Veszprém további programja
Péntek (csoportkör, 1. forduló):
al-Ahli SC (egyiptomi) - One Veszprém HC 17.30
Vasárnap (csoportkör, 2. forduló):
Füchse Berlin (német)-One Veszprém HC 16.45
Kedd (csoportkör, 3. forduló):
One Veszprém HC-Burgan SC (kuvaiti) 16.45