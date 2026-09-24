Kézilabda klub-vb: átgázolt ellenfelén a Veszprém

kézilabda;Veszprém;klubvilágbajnokság;

2026-09-24 19:43:00 CEST

Csoportkörbe jutott a Veszprém az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokságon, mivel 45-19-re legyőzte az ausztrál Sydney Uni csapatát a csütörtöki selejtezőben.

A Sydney Uni 26 gólos legyőzésével csoportkörös a Veszprém az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokságon. A nagy különbség nem különösebben meglepő, hiszen a bakonyiak tavaly 51-15-re verték az ausztrál csapatot.

Ezúttal Gáncs-Pető Máté a mezőny legeredményesebb játékosaként 13, Hugo Descat 11, Yanis Lenne és Barna János négy-négy góllal, Emil Nielsen és Mikael Appelgren pedig hat-hat védéssel járult hozzá a sikerhez.

„Először is örülök a csapat teljesítményének, hiszen az első mérkőzés után már ott vagyunk a csoportkörben. Holnap azonban egy nehezebb találkozó vár ránk. A következő ellenfelünk más szintet képvisel, ezért különösen oda kell figyelnünk. Idegenben játszunk egy jó csapat ellen, így még nagyobb koncentrációra lesz szükségünk” – értékelt Xavier Pascual, a veszprémiek trénere.

Az idei a huszadik férfi klubvilágbajnokság, és a negyedik, amelyen a - 2015-ben és tavaly ezüst-, 2024-ben aranyérmes - Veszprém részt vesz.

A Veszprém további programja

Péntek (csoportkör, 1. forduló):

al-Ahli SC (egyiptomi) - One Veszprém HC 17.30

Vasárnap (csoportkör, 2. forduló):

Füchse Berlin (német)-One Veszprém HC 16.45

Kedd (csoportkör, 3. forduló):

One Veszprém HC-Burgan SC (kuvaiti) 16.45