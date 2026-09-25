Megtámadták az MTK kapusát, aki az incidensben lábközépcsont-törést szenvedett

K. M.

támadás;Demjén;MTK Budapest;

2026-09-25 12:50:00 CEST

Az MTK Budapest megerősítette, hogy Demjén Patrik egy labdarúgástól független incidensben, sértettként, komolyabb sérülést szenvedett.

Lábközépcsont-törést szenvedett a labdarúgó NB I-ben szereplő MTK Budapest kapusa, akire saját lépcsőházában támadtak rá – írja a csakfoci.hu.

A Blikk közben arról számolt be, ketten akarták kirabolni Demjént a liftben. A lap informátora úgy tudja, onnan sikerült elmenekülnie, akkor sérült meg, amikor a lépcsőn lefutva megbotlott és elesett.

A hírt a fővárosi klub megerősítette, a közlemény szerint a válogatott keretbe is többször meghívott 28 éves hálóőr egy labdarúgástól független incidensben, sértettként, komolyabb sérülést szenvedett.

„A folyamatban lévő nyomozásra tekintettel az eset körülményeiről jelenleg nem áll módunkban további tájékoztatást adni” – olvasható a közleményben.